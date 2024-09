Brojke će biti odlične i u rujnu, turisti oduševljeni otkrili zašto je ovo najbolji dio sezone: "Ima nekoliko razloga"

Glavni dio turističke sezone je iza nas, no u nekim gradovima na obali ne izgleda tako. Još ima turista, još su gužve u gradu. Sudeći po najavama, odlične brojke mogao bi donijeti i rujan.

Na plažama na jugu Istre i dalje je gužva. Pred pulskim zlatnim vratima – brojne grupe turista. "Iz raznih zemalja, iz Brazila iz Engleske iz Njemačke, evo sad smo u Puli pa ručak u agroturizam i idemo vidjeti Rovinj", kaže Ratko Radijevac, turistički vodič.

Turisti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Sličan plan ima i jedna slovačka obitelj. Birali su kasniji termin odmora – manje je gužve, jeftinije je kažu, a vrijeme je i dalje kao usred ljeta. "Predivno je, kraj je sezone i to se osjeti, i to po tome što nema toliko puno ljudi, to se vidi, i da, jako nam je lijepo", kaže Anna iz Slovačke.

Dobrim ulaskom u posezonu, mogu se pohvaliti i kampovi. Lijepo vrijeme i ovako visoke temperature, za ovo doba godine, njima su kao naručeni. "Ovo je savršen dio sezone, više nije toliko skupo, imate više prostora, vidite ovdje oko nas, ima više mjesta. Najbolji je dio sezone za doputovati ovdje", kaže Lia iz Njemačke.

Turisti - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Sudeći po najavama taj dio sezone mogao bi se dobro protegnuti. U rujnu popunjenost kampa bit će čak 50 posto.

"Mi smo cijelu sezonu odradili u plusu, tri posto više noćenja u odnosu na lanjsku, za 9. mjesec to su predviđanja, trebamo pričekati službeno do kraja 9. mjeseca, međutim ono što pokazuje sada je plus u odnosu na lani", rekla je Dolores Dragun, direktorica kampa.

Turisti - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

U hotelima se nakon špice sezone mijenja struktura gostiju. Stižu grupe, mladi parovi bez djece jer školska godina počinje, kao i umirovljenici. Last minute posebno je popularan ove godine.

"Nakon polovice rujna počinjemo sa kongresnim turizmom koji nas drži do duboko duboko u posezonu. To su dosta interesantni gosti koji dosta troše i dolaze ciljano na boravak nekoliko dana", kaže Ivan Makar, asistent direktora hotela.

Turisti - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

U Hrvatskoj je danas više od 760.000 gostiju. Na razini godine u blagom turističkom smo plusu. Odlična lanjska posezona, kažu iz sektora, na putu je da se preslika i ove godine.

"Hotelski gosti, vile za odmor, nautika još uvijek radi. Dakle, dosta toga još uvijek radi, do 10. mjeseca, do kraja 10. mjeseca i to je dobro, dakle - produljuje se turistička godina", kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija. I samim time smanjuje se pritisak na glavni dio sezone.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.



Pročitajte i ovo Dragulj hrvatskog juga Grad u Hrvatskoj dobio titulu najekskluzivnije destinacije u Europi

Pročitajte i ovo To je alibi potez? Nijemci se raspisali o uvođenju poreza na nekretnine u Hrvatskoj: "Bojim se da će ga uvesti pet godina prekasno"