U Hrvatskom državnom arhivu čuvaju se mnogi povijesni dragulji. Posljednji dokumenti su svitci iz zvonika uništene karlovačke crkve.

Povijesni svitci koji su otkriveni u zvoniku uništene karlovačke crkve trenutačno se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu. Kamera Dnevnika Nove TV prva je snimila originale, a to nam je bio i povod da pogledamo koji se sve povijesni dragulji kriju u državnom arhivu.

Ovi vrijedni dokumenti posljednji su pristigli u hrvatski državni arhiv. Oni su pronađeni u vremenskoj kapsuli u crkvi u Karlovcu. Otkad su otvoreni moraju se čuvati u komori u posebnim uvjetima. Uz optimalnu vlagu i temperaturu. A kada su tek stigli iz kapsule su se morali pažljivo vaditi jer unutra su bili i papiri i iz 1858. godine.

''Treba pažljivo, uvijek postoji mogućnost da dođe do nekog oštećenja jer ne znate u kakvom je stanju'', objasnila je Andreja Dragojević iz Hrvatskog državnog arhiva.

Redovi i redovi dokumenata, knjiga, svitaka - kada bi se sva povijesti iz državnog arhiva stavila u jedan red - bio bi dug više od 25 kilometara - što je otprilike udaljenost između Zagreba i Samobora. Pa možete zamisliti koliko je čišćenje prašine naporno.

''Koristimo materijale koji odbijaju prašinu, koristimo certificirane arhivske kutije, zaštitne košuljice i borimo se kako možemo'', govori Silvija Babić iz Hrvatskog državnog arhiva.

U državnom arhivu prije nego išta dotaknete morate staviti zaštitne rukavice. One zapravo podsjećaju na početak ove pandemije. Ali ovdje se kriju podaci iz jedne druge pandemije, one španjolske gripe. I te 1918. također su se vodile mjesečne statistike o broju preminulih. Tako vidimo da su na području karlovačke županije u tri mjeseca preminule 502 osobe.

Od pandemije španjolske gripe, pisama Marije Jurić Zagorke do Zlatne bule iz 1242. kojom je Zagreb proglašen kraljevskim gradom. Ali i u kojoj su određene norme ponašanja.''Ako je netko nekoga uvrijedio, pa počupao za kosu ili ružno pogledao. Ako za to naravno ima dokaza tada bude kažnjen novčanom kaznom. Ali ukoliko se to dogodi tri puta onda će taj biti sramotno izgnan iz grada.''

Sve što je u državnom arhivu ima određenu važnost za zajednicu. Zato je nemoguće odrediti što je – najvrjednije. No ima tu i trivijalnih podataka. I 30-ih godina bio je popularan horoskop. No čini se da je bio nešto direktniji. Tako jednom gospodinu piše da mu prijatelji nisu iskreni, da će boraviti u bolnici te da od djece neće imati nikakve koristi. Što sve krije državni arhiv moglo bi se otkrivati danima. Ni tada ne bismo vidjeli sve jer ovdje se čuvaju i tajni podaci.

