Mladić (24) koji se prošle subote u zadarskom kafiću sukobio s Darkom Kovačevićem Daruvarcem opisao je detalje incidenta nakon kojeg je zbog prijetnji Daruvarcu određeno mjesec dana istražnog zatvora.

Mladić tvrdi da mu je Kovačević rekao „k***t ću te u bulju“ nakon što ga je snažno gurno i oborio na pod.

„Prolazio sam automobilom i vidio svoje prijatelje kako sjede na terasi kafića. Pozvali su me da im se pridružim. Parkirao sam auto kod marine i pješke krenuo prema kafiću. Kad sam došao do njih, a bilo ih je petero za stolom, htio sam uzeti slobodnu sjedalicu sa susjednog stola da bi mogao s njima sjesti.

U tom trenutku Daruvarac mi je prišao s leđa i gurnuo me. Poletio sam preko dva stola i pao na pod“, ispričao je Zadranin za portal zadarski.hr

Mladić priča kako se potom podigao s poda i posegnuo za stolicom.

„Htio sam se braniti, ali tada sam pomislio: ako ga udarim, upast ću u probleme. U istom trenutku jedan je moj prijatelj skočio i zaustavio me, a s druge strane Daruvarca je sprječavao njegov prijatelj. Oni su sjedili za stolom udaljenim od našega nekoliko metara, tri-četiri stola na krcatoj terasi. 'J***t ću ti ja majku', rekao mi je. Pitao sam ga zbog čega. Zbog onoga što sam pisao o njemu na Facebooku, rekao mi je.

A ja sam na jednom portalu, ispod teksta koji je govorio o Daruvarcu, napisao parafrazu stihova Mile Kitića. Kitić naime pjeva "udara u glavu ko šampanjac", a ja sam napisao "udara u glavu kao Daruvarac". Po toj logici, rekao sam mu, trebao bi tući sve ljude po ulici, jer nema tko nije osudio njegovo nasilno ponašanje prema bivšoj djevojci“, govori mladić koji pretučenu djevojku poznaje iz viđenja, ali nisu u prijateljskim odnosima.

Mladi Zadranin tvrdi kako je potom Daruvarcu rekao da nije normalan, na što mu je on odgovorio: „K***t ću te u bulju.“

„Odgovorio sam mu da nismo u Srbiji i da ovo nije '91., da mi ne može takve stvari govoriti, a on mi je na to rekao: 'Ajde, pi*ko, zovi policiju." Kazao sam mu da se jedino tako može problem s njim riješiti. On se odmaknuo, a ja sam nazvao policiju te prijavio što mi je napravio i što mi je rekao. Međutim, čim sam poklopio, nije prošla ni minuta, on je doznao da sam ih zvao. Došao je do svog auta s prijateljem i prije nego što su krenuli, dobacio mi je 'Znači, zvao si policiju'", priča mladić te ističe da je cijeli incident na terasi, koji je trajao nekoliko minuta, zabilježen nadzornim kamerama kafića.

Podsjetimo, Daruvarčev odvjetnik Boris Radman najavio je podnošenje žalbe protiv rješenja o istražnom zatvoru, a sam Daruvarac također je podnio prijavu protiv mladića (24) koji je njega prijavio. Prijava se odnosi na prijetnje, lažno prijavljivanje i pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.