Ivan Mezga, 21-godišnji mladić iz međimurskog mjesta Slakovec, riskirao je život kako bi iz muljevite Mure spasio maleno lane.

Ivan je toga 6. lipnja s prijateljima bio na obali Mure kad su u jednom trenutku čuli glasanje bespomoćnog laneta. "Ugledali smo maleno lane kako se utapa u dubokoj i hladnoj vodi. Shvatili smo da moramo pomoći", priča Ivan.

Isprva su pronašli na internetu glasanje srne i pustili ga na mobitel. Lane je diosta krenulo prema njima. Tada je odlučio skočiti u vodu. "Učinio sam to bez razmišljanja. Čim sam zagazio propao sam u mulj do koljena. No, nisam oklijevao. Bilo je teško plivati, usporavao me mulj i drva u vodi. Kad sam konačno doplivao do laneta, osjetio sam olakšanje, iako mi je i dalje fizički bilo teško. Taj osjećaj ne mogu opisati riječima. S njim sam plivao do obale, pokušavao sam mu glavu držati cijelo vrijeme iznad vode", ispričao je Ivan.

Na obali su mu pomogli prijatelji. Lane više nije pokazivalo znakove života pa su ga počeli oživljavati. I uspjeli su, lane je izbacilo vodu iz pluća i počelo normalno disati.

Zamotali su ga u dekicu i nazvali lovačko društvo iz Vratišinca. Uskoro je došao lovočuvar koji ga je preuzeo i trenutno se brine o njemu.

"Baš smo se maloprije čuli, rekao mi je da je srna već dosta velika. Zdrava je, bit će dobro", kaže nam Ivan. Spašeno lane se zasad ipak neće vratiti u prirodu jer ga zbog mirisa čovjeka majka više ne bi prihvatila.