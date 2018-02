Svjetski savez mladih Hrvatska upozorava - voda je po pitanju demografije došla do grla. Politika, od Vlade, oporbe pa sve do predsjednice, samo je na riječima smatraju strateškim pitanjem. Mladi žele ostati u Hrvatskoj, poručuju, ali problem su nesigurna primanja, radna mjesto, stambeno pitanje.

Svjetski savez mladih Hrvatska Banskim dvorima šalje jasan zahtjev - u roku od tri mjeseca donijeti konkretnu demografsku strategiju.

"Umjesto da se svađaju kako će nam se gospodarstvo popraviti, kako će nam se obrazovanje popraviti oni nama šalju poruke javno da bi bilo najbolje da se pokupimo i odemo i onda jedno takvo ključno pitanje stave u ministarstvo gdje su još četiri druga resora utrpana u jednu stvar", istaknula je Jelena Slavić Miljenović voditeljica zagovaranja SSMH.

Na čelu tog resora je ministrica Nada Murganić. Za profesora demografa Stjepana Šterca ona nije prava osoba: "Osoba koja se nikad nije bavila s time, osoba koja nikad nije napisala stranicu teksta ili držala javno predavanje o toj temi koja ne zna osnovne zakonitosti te problematike i koja nema elementarne građanske hrabrosti ne može tu problematiku izvući s obzirom do razine do koje je došla."

Dramatičnost stanja i nečinjenje potvrdila je i ostavka pred kamerama ključnog čovjeka za demografiju - dojučerašnjeg državnog tajnika Marina Strmote.

SDP-ova Sabina Glasovac pita se i što čeka Predsjednica koja trenutačno o demografiji šuti. "Ako sad nije pravi trenutak da sve posjedne za stol i kaže dobro što se ovdje događa kad vam odlaze državni tajnici zbog toga jer vam oni kažu da ste nesposobni onda ne znam kad će biti vrijeme za to ako to već Vlada nije u stanju ja bi rekla predsjednice na vama je red", smatra Sabina Glasovac, saborska zastupnica SDP-a.

Oporba tvrdi imamo rješenja. No nemaju računicu. SDP ima plan za mlade. Cilj im je - sigurnost posla, rješavanje stambenog pitanje, bolje obrazovanje. Predlažu da se studentski i volonterski rad prizna kao radno iskustvo. Što manje ugovora na određeno. Oslobađanje poreza pri kupnji prve nekretnine - neke su od mjera. Most diljem zemlje predstavlja pokret ostanka. Zalažu se za delimitiranje rodiljnih naknada, rad na pola radnog vremena do desete godine, dječji doplatak za sve s više od četvero djece. Besplatni četverosatni vrtići, besplatni udžbenici.

"Možemo mi pričati o demografskim mjerama, ali ako ljudi nemaju posao ako nisu dobro plaćeni za taj posao, ako ne mogu razvijati svoje privatne biznise onda ni jedna demografska mjera tu ne može pomoći", kaže Mostovac Nikola Grmoja.

Ako je svima stalo, kao što kažu, da mladi ostanu u Hrvatskoj - onda bi vlast i oporba - predlažu mladi s početka naše priče, trebali zajedno donijeti učinkovite mjere.

