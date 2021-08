"Pogriješio sam, ali nije me trebao napasti", ispričao je 20-godišnji Zagrepčanin koji kaže da ga je u Zambratiji nedaleko Umaga napao djelatnik aquaparka. Udario ga je, kaže, veslom po glavi nakon čega su ga morali šivati. Požalio se da je dobio četiri šava.

20-godišnji Zagrepčanin prepričava kako je sve počelo u večernjim satima kada je s dva prijatelja otišao na noćno kupanje na plažu u Zambratiji. Otišli su do tobogana i platforme na napuhavanje, na koju su se popeli.

"Djelatnik aquaparka doplivao je do nas na surferskoj dasci, a imao je i veslo. Derao se da siđem i uputio mi niz psovki. Sišao sam s platforme. On je doplivao do mene i nastavio s vrijeđanjem i prijetnjama da će nas prebiti. U jednom je trenutku zamahnuo veslom. Digao sam ruku u znak obrane pa se zaustavio.

Kad sam se okrenuo kako bih se vratio na plažu, osjetio sam udarac po glavi od kojeg sam skoro pao u nesvijest. Krv je šikljala na sve strane pa sam se jako uplašio. Teturajući sam otišao iz mora, dok je djelatnik dalje nastavio s prijetnjama mojim prijateljima", prepričao je Zagrepčanin.

Pozvana je Hitna, gdje je mladić dobio četiri šava. "S Hitnom je došla i policija iz Umaga. Znam da sam pogriješio, no nije me trebao napasti i teško ozlijediti", prepričava 20-godišnji Zagrepčanin za Glas Istre.

Istarska policija kaže da su oko 21:30 primili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na plaži u Zambratiji.

Dolaskom policije na mjesto događaja zatečena su dvojica 20-godišnjaka iz Zagreba koje je, dok su se nalazili u moru prvo verbalno, a potom i jednog od njih veslom po glavi udario nepoznati muškrac. On je, navodi policija, bio revoltiran time što se penjao na zrakom punjene gumene dijelove. Dvadesetgodišnjaku je pružena pomoć na hitnoj u Umagu.

Policija utvrđuje okolnosti događaja i intenzivno tragaju za muškarcem, javlja Glas Istre.