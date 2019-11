Djevojka iz Pule koja tvrdi da ju je pretukao policajac udarcima šakom u glavu za DNEVNIK.hr ispričala je svoju verziju priče. Kaže da joj je glavni cilj da se to što je ona doživjela više nikada nikome ne dogodi.

''Dosta sam se napila, previše'', počela je svoju ispovijest 18-godišnja djevojka koja tvrdi da ju je policajac u policijskoj postaji više puta udario šakom u glavu.

Prisjetila se da je sporne noći nakon jednog koncerta pijana po cesti bacala prometne znakove. ''Redar mi je rekao da prestanem, ja sam mu odgovorila bahato i bezobrazno i nastavila bacati znakove. Došla je policija, a kad su tražili osobnu, bacala sam se po podu jer sam već uvjetno osuđena, pa nisam htjela da me opet uhite. Ali su me uhitili'', ispričala nam je djevojka dok je čekala očni pregled.

Kaže da da su je potom odveli u policijsku postaju.

''Mrtva pijana sam se derala. Iskreno, ne sjećam se da sam prijetila, a onda me policajac počeo udarati. Više puta me udario'', rekla je djevojka čiji su podaci poznati redakciji.

Najviše je, kaže, dobila u desno oko. ''Prvom šakom me oborio na pod, a onda me nastavio tući dok sam ležala na podu vezana lisičinama'', rekla je. Kaže da se ne sjeća što je policajcu govorila, ali zna da je sve bilo u afektu. ''Trebali su me poslati na triježnjenje, a ne mi napraviti ovu paradu'', kaže djevojka. Na naše pitanje kako se osjeća odgovara da se osjeća jako frustrirano. ''Nadam se da se ovo nikad neće ponoviti nikome'', zaključila je.

Djevojka priča da su joj policajci potom povadili piercinge da se ne bi sama ozlijedila i ostavili je u pritvoru do jutra. Na sudu je osuđena na pet dana zatvora, a na dan kad je trebala biti puštena ponovno je uhićena zbog kaznenog djela prijetnje. Sud joj je odredio mjere opreza - svakog se utorka mora javljati policiji.

Policija ima drugačiju verziju priče. ''U jednom trenutku počela je glavom udarati o stol i ormar, odgurnula je nogom stolicu te nastavila vikati i vrijeđati policijske službenike raznim pogrdnim riječima'', kažu u Istarskoj policiji. Dodali su da će djelatnici za zakonitost postupanja ispitati navode djevojke.