Pandemija koja je mnogima ograničila kretanje mlade iz Mohova kraj Iloka potaknula je na poziv svima da nasele njihovo selo.

Istok Hrvatske proteklih je godina izgubio svakog šestog stanovnika, a mladići i djevojke iz malog mjesta Mohovo kod Iloka na sve se načine bore kako bi to zaustavili.

Nešto su dobili, nešto napravili sami. Mladi iz Mohova, uz propisani razmak, ukrasili su svoje selo. "Dobili smo od grada Iloka ove zečeve i ovu košaru, nisu bili obojeni pa smo mi htjeli da bude šareno i veselo", kazala je građanka Klara Rumbočić.

Njezina sugrađanka Ivana Radić govori nam kako su sami radili drvena jaja i zečiće koje su izložili s druge strane mjesta. Ideja je sve više. Trgovinu nemaju, ali su na njezinu mjestu uredili teretanu. Bila je ruševina i mi smo je oživili. Svatko je ponešto donio, tko je što imao", objašnjava Ivica Bošnjak.

U selu je dvadesetak praznih kuća, a mladi iz Mohova, u jeku epidemije, pokrenuli su inicijativu kojom ljude pozivaju da ih nasele. "Naše selo kao i ostatak Slavonije ima puno kuća praznih, a prodaju se jeftino pa bi sad ovom prilikom pozvali ljude da dođu na selo, ako ne baš živjeti, možda da uzmu kuće za odmor ili tako nešto“, rekao je Goran Popović.

Opasni virus, kažu, pokazao je da život na selu ima svojih prednosti. Velike su prednosti, kažu građani, u svježim domaćim proizvodima. Selo Mohovo na samom je istoku, okruženo plodnom zemljom i bogato prapovijesnim ostacima. Kupnju kuća subvencijama potiče i grad Ilok.

"Ilok nam je na 10 minuta, Vukovar na 15, Osijek je blizu, Novi Sad, sve nam je tu, imamo Dunav, imamo velika nalazišta", objašnjava Goran.

Iako demografsku sliku ne mogu sami promijeniti, ovi mladići i djevojke čine što mogu. Napravili su teniski teren, imaju i nogometni klub. "Imamo oko 11 igrača iz sela, to je cijela ekipa, prvi sastav, sa strane još neki dođu i sastavi se dovoljno ljudi da odigramo utakmicu", priča Ivan Rumbočić.

Sve što rade, rade vlastitim snagama, Srbi i Hrvati zajedno. Klara objašnjava da je to i normalno. "Mali smo, ima nas i svi se znamo i svi se družimo i uvijek nekako to zajedno radimo“, zaključila je. Zajedno slave i blagdane, a najveća im je želja da ih do sljedećeg Uskrsa bude još više.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr