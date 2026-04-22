Mlada zagrebačka dizajnerica prikupila novac za liječenje: "Od sveg srca i do neba – hvala vam!"

Grafička dizajnerica Jelena Rebrnjak (36), koja već gotovo tri godine vodi tešku borbu sa sinovijalnim sarkomom, rijetkim i agresivnim zloćudnim tumorom, objavila je da je prikupila potrebnih 85.000 eura za liječenje.

Iza nje su dvije velike operacije, kemoterapije, zračenja i metastaze, a sada će joj novu priliku dati personalizirano peptidno cjepivo za koje je prikupljala novac. Akcija je manje u 48 sati uspješno odrađena.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

Dragi ljudi, od sveg srca koje mi je prepuno — hvala vam! ❤️

Ovo je PLANULO. Iako na platformi iznos nije 100 posto, ogroman broj vas je uplaćivao donacije direktno i iznos je skupljen, premašen, osiguran, oboren, osiguran… kao i moje cjepivo koje idem brzo naručiti i jedna šansa više da se obračunam s ovim zlikovcem u meni.

S moje strane… ne mogu opisati što ste mi poklonili, to je toliko veće i od ovog najbitnijeg koraka kupnje cjepiva, poklonili ste mi toliko ljubavi, dobrote, mira, energije, sreće. Kao i nade na sto razina.

I drugi ljudi koji pokušavaju pronaći neku nadu i rješenje za svoje teške okolnosti dobili su sada jednu ideju više, nadu više, smjer više — njima ste isto pomogli!

Beskrajno sam zahvalna na svemu, svakom trudu, misli, poruci, želji, donaciji, javljanju da je link opet pukao, pomoći da se to opet upogoni... a najviše na tome da se kao nacija UVIJEK toliko angažiramo da se nekom u humanitarnom duhu pomogne, da nas tu ništa ne dijeli, ovoga puta za pomoć meni, a gomilu puta za pomoć mnogima. Ostanimo ovakvi.

Preplavljena porukama i komentarima, nisam uspjela na sve odgovoriti, introvertima je ovo ozbiljan zadatak, Facebook nisam ni pogledala jer se ni šifre ne sjećam, stara sam. Ako vam nisam odgovorila ili sam bila preštura, molim vas da mi ne zamjerite i znajte da beskrajno cijenim svaki atom dobrote poslan u mom smjeru. Kao i moji roditelji, obitelj, prijatelji.

Oni su do sada iznosili velik teret moje situacije kako bi meni bilo lakše, vozili me posvuda, iščekivali krajeve operacija, terapija, donirali za sve i svašta, slušali me, trpjeli, tješili, hrabrili, tražili načine da se nešto napravi. Hvala što ste i njima ovime pomogli.

Sad kreće operacija “zaustavimo donacije”. :D Službena kampanja na platformi će biti stopirana, ali molim vas za još jednu uslugu, jedan val poruke da pošaljemo. Javite svima da je iznos tu i da zaustavimo ovaj val direktnih donacija na žiro-račun. Život je nepredvidiv, trebat će i nekom drugom pomoć, sad je vrijeme za njih, nadam se čim manje njih.

Od sveg srca i do neba — hvala vam! 🙏

Vaša Jelena ❤️