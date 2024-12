Startaj Hrvatska: Dirljiva priča o obitelji Lešić koja je šipak pretvorila u uspješni posao

Sanja i Ivan Lešić, stanovnici Bošnjaka u Slavoniji, odlučili su napustiti uzgoj krava muzara s kojim se bavila njihova obitelj te se suočiti s neizvjesnom budućnošću, no upravo ih je ljubav prema šipku dovela do životnog zaokreta.

Lešići su se godinama trudili održavati svoju farmu muznih krava, no zbog sve nižih otkupnih cijena mlijeka i velikih troškova, financijski su došli do kraja. Razmišljali su o odlasku iz Hrvatske, no na nagovor Ivanova oca, tri dana prije planiranog odlaska, odlučili su se okušati u uzgoju šipka i ostati u svojoj Slavoniji. ''Kad ne znamo što bismo slatko jeli, jedemo pekmez od šipka“, kaže Sanja, koja s ponosom ističe kako je upravo obiteljska ljubav prema ovom voću inspirirala njihov pothvat. Njihova djeca nisu krila oduševljenje kad su čuli za ideju da obitelj počne proizvoditi džem od šipka.

Sve što rade, rade zbog svoje djece (Foto: PR)

Na početku je proizvodnja bila prava borba – tek nekoliko teglica zahtijevalo je sate mukotrpnog rada. No, kad je Ivan kupio pasirku, stvari su krenule nabolje. ''Prvu količinu koju smo proizveli dijelili smo između sebe i prijatelja“, prisjeća se Sanja. Kako je potražnja za njihovim pekmezom rasla, odlučili su se prijaviti u projekt ''Startaj Hrvatska'', želeći svoj proizvod plasirati na police velikog trgovačkog lanca. Poslije uspješne audicije, SPAR-ove stručnjakinje za kvalitetu dale su im smjernice za poboljšanje proizvodnog pogona, koje je obitelj, zajedno s djecom, s entuzijazmom provela.

OPG Lešić džem od šipka nema konzervansa, bojila ni umjetnih dodataka (Foto: PR)

''Naš šipak je izuzetno ukusan i izuzetno kvalitetan, on se ne šprica“, kaže Ivan, ističući važnost prirodnog uzgoja. Njihova prva narudžba od SPAR-a iznosila je čak 5.000 staklenki džema, što ih je iznenadilo, ali i motiviralo da budu spremni za izazove.

Kad je Ivan spomenuo da će se bavitii šipkom, nitko mu nije vjerovao (Foto: PR)

No, njihova priča nije bila bez prepreka. Dok su pripremali proizvode za isporuku SPAR-ove narudžbe, razorna tuča pogodila je Bošnjake, uništivši im dio nasada i oštetivši kuću. „Izgubili smo velik dio krova kuće, podovi su katastrofa, nemamo struje. Pomažu nam prijatelji da spriječimo daljnji prodor vode u kući“, rekla je Sanja opisujući situaciju s kojom su se suočili. Kako je tuča također uništila dio nasada šipka, mali tračak nade u svemu bila su polja u selu udaljenom od Bošnjaka. To im je omogućilo da isporuče traženu količinu džema koju je SPAR naručio od njih. „Nema tih riječi kojima mogu opisati svoju sreću i zadovoljstvo što smo dogurali do tu“, istaknula je Sanja. „Bili smo hrabri, usudili smo se sanjati i zato smo ovdje“, zaključio je Ivan.

Žana Lovrić, direktorica nabave i prehrane & NF1 SPAR Hrvatska (Foto: PR)

Osim njihovog džema od šipka koji je bez konzervansa, bojila, umjetnih dodataka te sadrži samo tri sastojka: šipak, šećer i vodu u kojoj se kuhao šipak, na posebnim plavim policama nalazi se i sedam drugih proizvoda kandidata pete sezone ''Startaj Hrvatska'', koji su na raspolaganju kupcima u svim INTERSPAR hipermarketima i odabranim SPAR supermarketima diljem Hrvatske, a samo jedan od njih bit će proglašen hit proizvodom godine. Prije proglašenja pobjednika, svoj proizvod moraju i prodati, a kako su se ovi poduzetnici snašli u direktnoj prodaji saznajte u narednim epizodama.

Ekstra džem šipak Foto: PR