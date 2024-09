Svakodnevna namjernica ovim ljudima je na kilometre udaljena, snalaze se kako znaju: "Sve je otišlo, samo starčad ostala, tko to može preživjet"

Mještani Zabiokovlja muče novi problemi, osim što nemaju trgovinu, sada je upitna i dostava kruha. Ako je obustave, prva štruca udaljena im je osam kilometara.

Krstatice - naselje Imotske krajine sa 67 stanovnika sustigli su novi problemi. Mogli bi ostati bez dostave kruha, a ako će sami po njega, moraju do Zagvozda.

"Eto to je taj kruv. Jučer san ga kupila i evo. On je još frižak, dobar, evo vidi. Ovi se more ist, Bože moj“, rekla je mještanka.

I tako ga čuvaju po nekoliko dana.

"Evo danas upravo kuvan za ručak što mi je najmilije. Svinjsko suho meso i svinjsku glavu, iako sam šećeraš ne smin je jest ali je volin. I s njom će biti domaće zelje, rašćika. Koju je ujeo led, koja je tu na mome vrtlu i koja je skoro već i gotova, dobro ste me napomenili", rekao je Ante Gudelj iz mjesta Krstatice.

Danas mu je kruh na stolu, a kako je jedan od vitalnijih mještana, postao je i dostavljač.

"Vako rečemo, ja donesen tebi dva kila, njon...ili ide tvoj brat il' njen...uvik se neko nađe ko putuje dokturu za likove...Uglavnom, šta bi se reklo, glavni poštar sam momentalno ja", objasnio je Gudelj.

"Sve je otišlo. Selo je cilo napustilo, nema tu nikoga, sve su to ostala starčad. Ne more priživit ovo. Ne može. Ko neće radit. Ko oće radit - može", rekao je Stjepan Ivanovnić.

Miro je danas u problemu. Obično se u druga mjesta i gradove ide u omiljeni shopping, a ne po osnove.

"Sad je, evo već jedna ura prošla. Ja san čeka, iman sutra baš i goste neke. Nema ga. Tio san uzet malo i više. 3-4 kila. Ali međutim nema ga. Ujitru je nedilja i ne radi pa ću se morat do noći zaletit ili u Imotski ili u Zagvozd", požalio se Miro Zec.

Kruh peku uglavnom zimi, a snalazili su se i u težim situacijama. Ljubazni mještani Zabiokovlja sigurno neće ostati gladni.

Pročitajte i ovo Nezapamćena kiša Zastrašujuće scene u Dalmaciji, vodena bujica probila u kuće i prekrila ceste: "Asfalt diže, sve trga - to nikad nisam vidio..."

Pročitajte i ovo "Nitko ne odgovara" Mjeseci prolaze, a za Nikolom se još traga - sestra poslala apel za pomoć: "Ne znam leži li negdje mrtav, a sutra mu je rođendan..."