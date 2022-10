Nakon razorne eksplozije u centru Splita, mještani ističu da na tom mjestu inače ima puno djece. Šteta se zbraja, a dvije osobe su prebačene u bolnicu.

"Da sam bila dvije minute prije - staklo bi me raznijelo", prepričava uplašena žena koja je prošla kraj mjesta eksplozije u centru Splita nešto iza podneva. Druga žena ističe da na tom mjestu inače bude puno djece i učenika.

"Barem je sreća da u trenutku eksplozije nije bilo prolaznika. Tu inače bude puno djece i učenika", rekla je za Dalmaciju danas starija Splićanka.

Pričali su i s vlasnikom agencije koji ima prostorije desetak metara od mjesta eksplozije.

"Ima nešto štete, popucali su zidovi, otpao dio krova. No to je sve nebitno, molim da s ozlijeđenima bude sve u redu", rekao je za navedeni portal vlasnik.

Majka vlasnika ugostiteljskog objekta u kojem je došlo do eksplozije istaknula je da im je danas ujutro stigao plin, a boca im je bila sumnjiva.

"Vidjelo se da boca nije u redu"

"Jutros je stigao plin, odmah se činilo da s jednom bocom nešto nije u redu. Zvali su dostavljača plina, prijavili mu to, a oni su telefonski dali uputstva kako će promijeniti taj gornji dio. I kad je to radio, boca je eksplodirala. Vidjelo se da boca nije u redu. I kod promjene, došlo je do eksplozije", kazala je za Slobodnu Dalmaciju.

Dodaje da su ozlijeđeni radnici dobro i da, kako je čula, imaju lakše opekline.

Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska koja je dojavu dobila oko 12:10, došlo je do eksplozije najvjerojatnije plinske boce. Dvije osobe su prebačene u bolnicu.