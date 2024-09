Mještani nakon drame u Tovarniku: "Bio je pametan, ima kćerkicu i suprugu, bili su lijepa obitelj". Načelnik: "Poznavao sam ga i zato smo iznenađeni"

Muškarac u četrdesetim godinama prvo je zapalio dvije obiteljske kuće, a potom napao policajce nožem.

Jednog je ozlijedio, pa je njegov kolega upotrijebio vatreno oružje i upucao ga.

"Strašno. Čula sam pucnjeve, samo nisam znala da su pucnjevi, mislila sam da su petarde. Čujemo poslije pucnjava, stvarno sam šokirana", rekla je Marija Jatić.

"Ja sam čuo tri pucnja, znaci pištolja. Što je bio povod, nemam pojma", rekao je Denis.

Od posljedica ranjavanja napadač je preminuo u vukovarskoj bolnici gdje ga je hitna dovezla u petak oko 20:40.

"S teškim tjelesnim ozljedama opasnim po život je došao, utvrđene su radiološkom obradom ovdje u ustanovi. Unatoč svim primjenjenim mjerama on je oko 3:40 noćas nažalost preminuo", rekao je Nenad Ćekić, kirurg.

I ozlijeđenom policajcu pružena je liječnička pomoć u bolnici i pušten je kući. Što je muškarca natjeralo na sumanute poteze, policija još utvrđuje.

"Ja sam sinoć sjedio ovdje do 20:05 i primjetio sam neku vatru iz prve kuće i nije prošlo 15 minuta, a pojavio se plamen iz druge kuće. Ne znamo što se događa, bili su vatrogasci i policija", rekao je Alen Jatić.

U jednoj od zapaljenih kuća živjeli su njegovi roditelji, koji su u trenutku kada je požar buknuo bili odsutni.

"Ovo je danas strašno, othraniš svoje dijete i moraš ga se bojati. Tuga i jad. I ne daj Bože nikome, nikome", rekla je Milica.

"Jadni, svi su jadni, i roditelji i oni i on nesretnik što je to uradio. Neka nas Bog sve čuva", rekla je Julka.

Mještani ovakav scenarij koji je priredio njihov poznanik i susjed nisu očekivali.

"Pametan dečko. Ima kćerkicu i suprugu je imao i ne znam eto što se dogodilo. Roditelji su ovdje šetali svaku večer, pozdrave, jako lijepa obitelj. Ne znam što mu se dogodilo", dodao je Jatić.

Nakon incidenta koji je doveo do ranjavanja policajca, ali i smrti napadača - reagirao je i sindikat policije. Ističu koliko je nužno da službenici budu adekvatno opremljeni. Apeliraju na strože kazne koje bi povećale prevenciju napada na policijske službenike koji obavljaju svoj posao.

O incidentu je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić razgovarao s načelnikom Tovarnika Anđelkom Dobročincem.

"To je nešto na što se ne možete pripremiti. Vidim da se događaju u svijetu tako neke okolnosti, ali kada vam se dogodi ovdje, neočekivano je. To je osoba koja je do nedavmo bila dio naše zajednice. Znamo se, malo je mjesto, u nekim trenutcima smo bili povezani, školski i kasnije, jednostavno mogu samo izraziti sućut obitelji. To je jedna jako fina obitelj i on kao osoba nije odavao dojam da bi moglo ovako završiti. Pitanje je sad zašto i kako, mi smo svi iznenađeni. Smatram da bi ovakve slučajeve trebalo istražiti kako se ne bi ponavljali", poručio je Dobročinac.

Objašnjava da je od samog početka u kontaktu s načelnikom policije i želi im pružiti podršku jer se na njima vidjelo da su snažno potreseni događajem. "To nije događaj koji se događa stalno, onaj tko je i išao u policiju i zna da mora štititi svejedno ne očekuje tako neke stvari", rekao je.



