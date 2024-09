U široj zoni Plitvičkih jezera u noći s petka na subotu policija je zaprimila dojavu od 64-godišnjaka kojeg je medvjed ugrizao za ruku.

Mjesto napada nije u posjetiteljskoj zoni, ali se nalazi blizu kuća i ugostiteljskih objekata.

Muškarac se trenutno nalazi u bolnici s lakšim tjelesnim ozljedama, a za Novu TV je prepričao što se dogodilo.

"Šetao sam prema kući i odjednom, možda 300 metara od kuće, je iza neke vrbe istrčao medvjed i krenuo prema meni. Ja sam vikao, međutim to njega ništa nije zbunilo. Pao je na mene i oborio me na zemlju. Kad sam podigao ruku da se obranim, on me zagrizao za šaku. Zatim je otišao, a ja sam ostao ležati i nekako sam našao mobitel i nazvao prijatelje. Oni su nazvali hitnu i policiju i tako sam dobio pomoć", rekao je napadnuti Boško Ćuić.

