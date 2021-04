Uoči obilježavanja Bleiburške tragedije, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda.

Točno mjesec dana do obilježavanja Bleiburške tragedije, predsjednik Sabora održao je sastanak s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda.

Prema programu je predviđeno polaganje vijenaca na Lojbaškom polju kod Bleiburga, polaganje vijenaca i odavanje počasti na zagrebačkom Mirogoju te sveta misa u Udbini.

Obilježavanje komemoracije komentirao je Mostov Zvonimir Troskot.

''Mi ćemo to podržati, ali sama tematika, to je ono što smo rekli, s obzirom na to da se približavaju lokalni izbori, ove neke ideološke teme će sad izlaziti pod glavnu temu. I mi smatramo da bi taj fokus trebali vratiti na stvarnu problematiku koju naši građani prolaze'', kaže Troskot.

