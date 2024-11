Premijer Andrej Plenković tvrdi da ne zna ništa o informacijama da u mobitelu Vilija Beroša ne postoji nikakav trag komunikacije njih dvojice.

"Jesmo, kako nismo komunicirali? Nemam pojma o tome", čudio se Plenković pitanjima koja su mu novinari postavljali nakon što je predstavio na saborskom Odboru za zdravstvo Irenu Hrstić, koju predlaže za novu ministricu zdravstva.

Informaciju o tome objavio je danas Nacional, no Plenković je tvrdio da nije vidio gdje to piše. "Za razliku od njih, ja ne znam što je pronađeno u mobitelu gospodina Beroša. Ne znam kako to oni mogu znati", rekao je Plenković.

Novinare je zanimalo kako su on i Beroš komunicirali. "Pa pisali smo pisma, razgovarali smo na telefon, preko poruka i svega", rekao je Plenković te tvrdio da se sve to radi kako bi se njemu nešto zalijepilo.

"Ali mogu još tražiti 1000 godina, neće mi zalijepiti ništa", uvjeren je premijer.

Andrej Plenković komentirao napise da u Beroševu mobitelu nema njihove komunikacije Foto: Patrik Macek/Pixsell

Tvrdi da nije Beroša upozorio da se protiv njega vodi istraga. "Niste ga pitali je li sve u redu u njegovu resoru misleći baš na tu istragu?" bio je jedan od upita premijeru, na koji je odgovorio da ne razumije pitanje.

Na konstataciju da je Beroševu zamjenu brzo pronašao rekao je da je najprije razriješio Beroša. "Onda sam se čuo s gospođom Hrstić, imenovao je da privremeno upravlja Ministarstvom, održao izvanredni sastanak Predsjedništva HDZ-a, sastanak parlamentarne većine i izvijestio javnost", rekao je Plenković.

S Berošem se, kaže, nije čuo, a na pitanja o knjizi koju je Beroš nosio prilikom izlaska iz pritvora Plenković odgovara da ju nije vidio te da ju nije čitao.

