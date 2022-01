MOST je već proglasio pobjedu, no daleko je to od pobjede. Cijeli je niz prepreka do mogućeg referenduma, a objasnio ih je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Cijeli postupak može trajati ne tjednima, već mjesecima. U idealnim uvjetima Vlada bi mogla u 5, 6 mjesecu donijeti odluku o tome idemo li na referendum - Mislav Bago je naveo korake koji su potrebni da bi do toga došlo.

Kaže kako je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, danas primio referendumsku inicijativu i time automatski sve proslijedio Odboru za Ustav. "Oni bi trebali raspravljati i donijeti odluku da Vlada provjeri je li sve u skladu sa zakonom", rekao je Bago i dodao kako za to nema rokova, a ne zna se ni kad će plenarna sjednica koja slijedi nakon toga.

Nakon toga Ministarstvo uprave preuzima dokumentaciju i počinje provjera. Nakon što sve prebroji, Ministarstvo šalje na sjednicu Vlade, koja daje politički blagoslov i vraća se u Sabor na raspravu.

Sabor odlučuje o ustavnosti pitanja. Zastupnici mogu potvrditi da je sve po zakonu i ide se na referendum, ako imaju dvojbi, šalje se sve na Ustavni sud, objašnjava reporter.

Ustavni sud ima 30 dana da donese odluku i vraća se na Sabor. Ako Ustavni sud kaže da je sve u skladu s Ustavom ide se na referendum, ako dijelovi inicijative nisu u skladu s Ustavom, ništa od referenduma.

"Ako se u međuvremenu ukinu COVID potvrde, referenduma neće biti. Ako izađemo na referendum to će nas koštati 50 milijuna kuna, to je dosadašnja praksa", rekao je Bago.

Reporter je istaknuo i kako je prvi referendum u Hrvatskoj bio 1991. o neovisnosti Hrvatske, a drugi 2012. o ulasku u EU, a oba su pokrenuli Sabor i Vlada. Treći referendum, onaj o braku, prvi je koji je pokrenula građanska inicijativa.

