Rezultate današnjeg glasanja za predsjednicu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa u Dnevniku Nove TV komentirao je reporter Mislav Bago.

Na pitanje što znači neizbor predsjednice Povjerenstva, ali što se može iščitati iz rezultata glasovanja po kojima kandidatkinja vladajućih nije dobila potrebnih 76 glasova te znači li to da vladajuća većina - zapravo nema većinu, Bago odgovara: "Ima, kada se glasa javno. I zasigurno će imati još duže vrijeme 78 ruku, no ovo je zapravo indikator i politička pljuska HDZ-u, prije svega jer je najveća stranka u koaliciji, a i drugi indikator koji govori o načinu na koji vladajući upravljaju zemljom.

Šest mjeseci znamo da treba izabrati novo Povjerenstvo, a sve je praktički u 92. minutu stavljeno pred zastupnike. Bojim se da se takvo što ne dogodi i s glavnim državnim odvjetnikom, kojem u travnju istječe mandat".

Upitan može li se nagađati to je danas u vladajućoj većini izdao dogovor, kaže: "Teško je sada gatati tko je izdao, ali naravno da će HDZ-ovci provjeriti prije svega svoje partnere. Možemo postaviti i pitanje je li možda netko od HDZ-ovih zastupnika otkazao poslušnost ovakvoj listi koja je složena unutar vrha HDZ-a? Prema tome, manje je bitno tko je otkazao, činjenica je da je to jedna poruka Andreju Plenkoviću - 75 ruku je kada nema nadzora. Znamo da on ima tanku većinu, ali sasvim je jasno da će velike reforme, nešto sveobuhvatno, a što ova Vlada planira provesti, biti gotovo nemoguće kada imate 78 ruku kad ih možete gledati, a 75 kad je tajno glasanje".

Na pitanje kome sad ova situacija, u kojoj ne postoji Povjerenstvo za sukob interesa, ide u prilog - i do kada to može tako, Bago odgovara: "Ne bih rekao da političarioma ovo može ići u prilog, s obzirom na percepciju javnosti o politici i političarima. ovo je HDZ-u sad još neko vrijeme ići na, da tako kažem, politički križ, ali činjenica je da oni uvijek mogu reći - pa dobro, i prijašnja Vlada godinu dana nije izabrala Povjerenstvo, Vlada Zorana Milanovića. Ovo će trajati vjerojatno do početka ožujka.

Kad malo pogledamo, ovo Povjerenstvo je napravilo velike stvari, postavili su standarde. U konačnici, Andrej Plenković ne bi bio tu gdje je sada da Povjerenstvo nije radilo svoj posao. Povjerenstvo na čelu s bivšom predsjednicom Dalijom Orešković donijelo je odluku da je Tomislav Karamarko u sukobu interesa, i znamo što je sve uslijedilo potom. Andrej Plenković je preuzeo HDZ, a potom i vođenje ove zemlje".

