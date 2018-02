Mislav Bago komentirao je trenutačnu situaciju u Vladi u koju su uperene sve oči.

Gospodin Strmota je javno kritizirao Vladinu politiku. Što se krije u pozadini?

Važno je reći da je on bio osoba zadužena za demografsku obnovu, on je trebao koordinirati to sve. Ne bih iščitao tu neke velike zaključke, osim da će vjerojatno obični građani ove zemlje vidjeti da osoba koja je bila godinu i pol dana u Vladi zadužena za provedbu demografskih mjera, praktički kaže: Sve je to magla, to ništa ne vrijedi. I onaj koji je bio na korak do odlaska iz Hrvatske, možda će sada razmisliti da ode. Ako čovjek koji je za to bio glavni, kaže – To je sve ništa, to je velika prevara i obmana. S druge strane trebamo biti iskreni. Da sada Vlada i oporba, svi se dogovore da s novcima trebamo krenuti u demografsku obnovu, za deset godina bi se vidjeli rezultati. Tako da su nerealna očekivanja da će se u jednom ili dva mandata dogoditi neka čuda. Mnoge zemlje koje su kretale u demografsku obnovu, skandinavske primjerice, trebalo im je deset, nekima i više godina da svoju naciju ne učine starijom nego da je pomlade.

Planira li premijer Plenković rekonstrukciju Vlade? Može li se odreći sada potpredsjednice Dalić i Vladina povjerenika Ramljaka?

On će donijeti odluku do petka. Ta odluka znači kako riješiti taj paket Dalić-Ramljak. Tri su scenarija. Odlazak Martine Dalić i Ante Ramljaka, odlazak samo Martine Dalić, a ostanak Ante Ramljaka u Agrokoru, ili ostanak jednog i drugog. Njemu je to politički i ekonomski delikatno. Mi smo u završnici predstečajne nagodbe. Ako se riješi pitanje Ante Ramljaka, dovodi se u pitanje što će se tamo dogoditi. S druge strane dobavljači vide da je krv puštena. Pitanje je kako pregovarati s čovjekom koji za Agrokor treba nagodbu, a ne znaju hoće li Ante Ramljak sutra u Dnevniku gledati svoju smjenu ili će to provesti do kraja do sedmog mjeseca. Martina Dalić je druga osoba Banskih dvora. Nema potporu u HDZ-a, ali Plenković se jako vezao uz nju. Predao joj je previše poslova. Tako da obični HDZ-ovci neće plakati ako je se riješe. Ali ostaje pitanje velike rupe – tko će to preuzeti. Ministar Ćorić, koji je u niskom startu, svi predviđaju da bi on trebao biti ministar gospodarstva, on će biti jedan od rekordera, promijenit će treće ministarstvo u godinu i pol. On je očito na to spreman. Kod ministra Kujundžića također bez ikakve stranačke baze, znamo da je prije tri godine bio praktički protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović, HDZ-ovoj kandidatkinji. Također, nije uspio smanjiti dugove u zdravstvu. I na kraju Nada Murganić vrlo vjerojatno će se vratiti u Karlovac voditi dom umirovljenika

Može li i hoće li imati ruke za tu promjenu, ako se na to odluči?

Najdelikatnije pitanje je kako riješiti problem Agrokora. ''Lete'' li van jedan, drugi… To je najvažniji scenarij. Do petka ćemo vjerojatno znati što je premijer odlučio. HNS, manjinski zastupnici neće praviti probleme. Njima, odnosno Andreju Plenkoviću je najvažnije da se ne utapljaju u tom živom blatu Agrokora, jer svaki dan je ta priča u javnosti i ta sumnje da je netko uzimao novce u ime ili za ime ljudi koji su ih iz Vlade postavili u Agrokor.

