Istekao je rok u kojem je trebao biti donesen novi zakon o pobačaju. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio je dopis Ustavnom sudu u kojem ga izvještava da Sabor neće ispuniti zadani rok.

''Uzimajući u obzir rezultate provedenih analiza te vodeći računa o činjenici da je prekid trudnoće kompleksno etičko, medicinsko, znanstveno, svjetonazorsko i pravno pitanje, donošenje novog Zakona nije bilo moguće u roku utvrđenom Rješenjem Ustavnog suda. Izrada i donošenje Zakona podrazumijeva multidisciplinarni pristup rješavanju pitanja vezanih uz prekid trudnoće te široku javnu raspravu u postupku donošenja novog zakona'', izvijestio je Hrvatski sabor.

Ovaj dopis komentirala je saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš: ''Ustavni sud je jasno rekao da je riječ o zakonu kojeg treba staviti u kontekst vremena: Nema razloga da se taj zakon u tom dijelu ne poboljša, nema razloga da on već nije išao u javnu raspravu, ima razloga kada to pretvorite u politiku.''

Saborski zastupnik HNS-a Milorad Batinić smatra da ne treba žuriti: ''Vidimo i u medijima i u javnoj proceduri i javnoj raspravi ima određenih dilema i dvojbi i mislim da ne treba žuriti da prvenstveno treba jedan dobar i kvalitetan zakon bolji nego što je ovaj postojeći.

O stavu Ustavnog suda na ovu situaciju, s predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovieć razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Koji je stav Ustavnog suda?

Odluke Ustavnog suda su obvezatne i mora ih poštivati svaka pravna i fizička osoba, pa se to odnosi i na Hrvatski sabor. Ovo nije dobra poruka. Očekujem da će Hrvatski sabor u primjerenom i razumnom roku ipak donijeti taj zakon. Naime, htio bih podsjetiti da smo utvrdili da je zakon, onaj iz '70-ih godina u skladu s Ustavom. Međutim, kako je on donesen u jedno drugo vrijeme, odredili smo rok od dvije godine da se uskladi s Ustavom i da se propišu edukacijske preventivne mjere kako bi prekid trudnoće bio izuzetak. Sabor to nije napravio. Međutim, ono što je dobro u ovoj situaciji je da neće nastati pravna praznina. Primjenjivat će se sada važeći zakon. Osim političkih posljedica, a ta je da se ne izvršava odluka Ustavnog suda, u ovom trenutku neće biti nekih drugih posljedica.

Hoće li biti novih rokova od strane Ustavnog suda?

Razmišljamo o tome. Konzultirat ću se sa svojim kolegama. Moram Vam reći da mi se na prvu ne čini da je potrebno određivati nove rokove, jer opet možemo doći u situaciju da Sabor ne poštuje, nego mislim da bi Ustavni sud trebao inzistirati da se odluka ispoštuje. Ovo je trajan nalog, trajna obveza Hrvatskog sabora.

Što bi bio primjereni rok?

Mislim da bi Sabor trebao ocijeniti koji je to primjereni rok. Što se mene tiče, što prije.

Dolaze izbori.

To ste Vi rekli.



