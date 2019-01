Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izvijestio je u srijedu na konferenciji za novinare da je njegova stranka u 15-dnevno javno savjetovanje poslala Nacrt prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće te istaknuo da pobačaj u Hrvatskoj mora biti legalan, besplatan i dostupan.

„Svjedoci smo da u Hrvatskoj postoje pojedinci i političke stranke koje zagovaraju zabranu pobačaja i žele nas vratiti u 18. stoljeće, a SDP će biti brana protiv diskriminacije i nazadnjačkih snaga u društvu“, poručio je čelnik SDP-a.

„Za nas to nije svjetonazorsko pitanje kao za HDZ ili znanstveno kao za Živi zid, za nas je to civilizacijski doseg. Naš je stav da pobačaj u Hrvatskoj mora biti besplatan, legalan, dostupan jer žene u 21. stoljeću imaju pravo odlučivati o svom tijelu i reproduktivnom zdravlju, a ne da umjesto njih odlučuju razne konzervativne udruge, pokreti ili molitvene zajednice“, istaknuo je Bernardić.

„Restriktivni zakonski okvir žene bi izložio diskriminaciji i pribjegavanju ilegalnim alternativama koje bi dovele do povećanih rizika po zdravlje žena“, smatra Bernardić.

Produljenje roka za pobačaj, maloljetnicama od 16 do 18 godina ne treba suglasnost roditelja

Najavio je da se njihovim zakonskim prijedlogom uređuje pravo žene na samoodređenje, slobodno odlučivanje žene o rađanju djece, odnosno, o pobačaju na zahtjev, pravo maloljetnica i osoba s invaliditetom na pobačaj, rok u kojemu je dopušteno obaviti pobačaj, zaštita zdravlja i života trudnica, savjetovanje prije pobačaja, sterilizacija, edukacija svih, besplatna kontracepcija, izbor između kirurškog i medikametoznog pobačaja, tko sve ima pravo izvršiti zahtjev, nadzor nad ovlaštenim ustanovama i klinikama, priziv savjesti, financiranje troškova pobačaja, te kaznene odredbe za kršenje zakona.

„U Hrvatskoj nitko ne smije biti diskriminiran ni po kojoj osnovi i SDP nastavlja s borbom protiv svakog oblika nepravde i nejednakosti ili diskriminacije kako bismo postali moderna, napredna, zapadna zemlja i kako bi bila tamo gdje joj je mjesto unutar zemalja zapadne Europe. Jedno od područja u kojemu je u Hrvatskoj izražena diskriminacija je i pobačaj. Iako je legalan, pobačaj se u Hrvatskoj nastoji zabraniti na razne načine, od tzv. priziva savjesti do cijene čime postaje nedostupan onim ženama koje si ga ne mogu priuštiti zbog svog materijalnog statusa“, kazao je Bernardić.

Podsjetio je da se Zakon o pobačaju prema odluci Ustavnog suda mora promijeniti do kraja veljače, a „najava ministra zdravstva Milan Kujundžića da se novi zakon neće donijeti u zadanom roku", rekao je Bernardić, "samo pokazuje njegov odnos i prema Ustavnom sudu, ali i prema pravima žena“.

„Ovoj bahatoj Vladi očito nije problem ni nepoštivanje odluka Ustavnog suda, a bilo bi dobro da obrazlože zašto ne poštuju te rokove, što im je sporno i u čemu je problem“, izjavio je predsjednik SDP-a.

Bez priziva savjesti u svim klinikama i bolnicama

Predsjednica Foruma žena Maja Sporiš istaknula je da SDP-ov zakonski prijedlog u fokus stavlja ženu i njeno pravo da slobodno odluči o prekidu trudnoće djece, a ne planiranje obitelji. Među rješenjima koja predlažu navela je da se podiže period prava žene na pobačaj s 10 na 12 tjedana od začeća, kako je riješeno u polovici zemalja članica Europske unije. Također, u skladu s Obiteljskim zakonom, SDP predlaže da maloljetnice od 16 do 18 godina mogu podnijeti zahtjev za prekid trudnoće bez suglasnosti roditelja, jer se smatra da su dovoljno zrele da mogu dati informirani pristanak.

Članica Predsjedništva Ivana Posavec Krivec istaknula je da se zakonom želi zadržati legalnost i dostupnost prekida trudnoće koji se treba moći obavljati u općim i kliničkim bolnicama, kliničkim centrima i kod privatnih liječnika. Obvezna je, dodaje, dostupnost i kirurškog i medikametoznog zahvata. Iznimno važnim smatraju i edukaciju spolno odgovornog ponašanja i prevenciju neželjene trudnoće.

Istaknula je nužnost besplatnog, javno dostupnog prekida trudnoće jer se samo tako osiguravaju prava svih, a ne samo privilegiranih žena koje si pobačaj zbog svog imovinskog stanja mogu priuštiti, kao i besplatne kontracepcije, što bi sve išlo na trošak HZZO-a.

Najavila je i regulaciju priziva savjesti liječnika i ljekarnika, odnosno, obveza rada liječnika bez priziva savjesti u svim klinikama i bolnicama kako bi usluga svima bila dostupna i pravovremena. „Da bismo to postigli, gradirane su stroga novčane kazne za prekršitelje zakona, i to 200 do 500 tisuća kuna za zdravstvene ustanove te od 50 do 200 tisuća kuna za odgovornu osobu u zdravstvenoj ustanovi", istaknula je Posavec Krivec.

Bernardić o Milanoviću kao mogućem predsjedničkom kandidatu

Bernardić je, odgovarajući na novinarska pitanja, kazao da bi „bilo lijepo kada bi opozicija imala jednog kandidata za predsjedničke izbore, a SDP će kao najjača opozicijska stranka dati tog kandidata“. Na pitanje je li to Zoran Milanović, odgovorio je da on treba prvo izraziti svoju spremnost i volju da uđe u tu utrku, nakon čega će o tome razgovarati u stranci i donijeti odluku nakon europskih izbora.

Nije se htio izjasniti bi li Milanović njemu osobno bio prihvatljiv kao SDP-ov kandidat, rekavši tek da je njemu prije svega prihvatljiv interes SDP-a i da će SDP imati svog kandidata i voljeli bi kada bi ostatak opozicije stao iza njihova kandidata.

„Prihvatljiv mi je svaki kandidat koji može dovesti do promjene na Pantovčaku jer se funkcija predsjednika Republike mora uozbiljiti“, zaključio je, odbivši komentirati nedavni ručak Milanovića s njegovim unutarstranačkim oponentima. (Hina)