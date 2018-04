Već šesti dan zaredom, Brođani nemaju pitke vode, a i dalje informacije dobivaju na kapaljku. Gost Dnevnika Nove TV bio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Gradonačelniče, pijete li Vi vodu iz slavine?

Ne, pijem vodu na preporuku Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo, iz cisterni i vodospremnika.

Zašto Vaši građani dobivaju informacije na kapaljku?

Teško mi je to reći. Mi nismo ti koji možemo dati informaciju što se događa u Ministarstvu. Čim dobijemo nalaz, ako ga dobijemo, istog ga trenutka objavljujemo na svim mogućim stranicama, na 112. To smo napravili i u srijedu kad smo dobili obavijest iz ministarstva o ovim rezultatima koji su rađeni ovih dana.

Svjedoci smo vrlo loše komunikacije između države i grada, zašto je to tako?

Imamo situaciju velikog zagađenja naftnim derivatima u blizini našeg vodocrpilišta. Nažalost, dva dana nismo dobili nikakvu informaciju i sami smo išli na lice mjesta, obavijestili Ministarstvo da nije odrađen dio posla kojeg su oni morali obaviti.

Nije li suludo da država optužuje grad, a grad optužuje državu, a građani ne znaju da li da piju vodu?

Gledajte, izašli smo na teren. Iz ministarstva su trebali na terenu uraditi, raditi sanaciju, obavijestiti i grad i općinu kojoj se to dogodilo i građane. To nije napravljeno.

Zašto? Zašto Vi niste?

To morate pitati ministra. Mi nismo ni mogli dati obavijest. To je na području općine Sibinj. Mi smo izašli tamo kad nismo dobili nikakvu obavijest od ministarstva, od inspekcija. Izašli smo na teren da vidimo koliki je razmjer te štete koja je nastala tamo. Tad smo alarmirali Ministarstvo da nisu dobro odradili inspekcijski nadzor, da nema sanacije na tom području, a trebalo je biti i da nam je vodocrpilište i tvornica vode vrlo blizu tog incidenta.

Je li policija razgovarala s Vama, s direktorom vodovoda?

Ne. Taj dan kad se dogodio incident?

I ovih dana?

Ne. Ne znam zašto bi razgovarali s nama.

Ništa u okviru istrage Vi niste pozvani?

Ne. Koliko znam policija je dolazila u vodovod, što je po meni normalno. Tamo imate video nadzor, kamere. Logično je da pregledate taj video materijal koji je snimljen, je li se nešto događalo na vodocrpilištu, da pregledaju okolicu bunara. To bi bio normalan postupak inspekcijskog nadzora.

Ovdje ste gradonačelnik 13 godina. Kažu da se ništa nije radilo na razvoju vodocrpilišta Jelas.

To su, da kažem, gluposti…

Ali vodocrpilište je u ingerenciji grada.

Da, u ingerenciji je grada i imamo ispravnu i pitku vodu bez ikakvih ekscesa, svih tih 18 godina, odnosno 17 koliko radi ova tvornica. Ona je počela s radom 2002., 2003. godine. Ni jedan incident nismo na njima imali. Prema tome nema razloga da netko kaže da nešto nije dobro održavano. Mi smo 2015. promijenili pijesak u sva četiri filtera. Svi su nalazi uredni. Zadnji je nalaz urađen 23.3., pet dana prije ovog incidenta. Nalaz na upravo ugljikovodike je uredan.

No, Vi ni u četvrtak niste dobili nalaz analize vode od srijede.

To treba pitati međuresorno povjerenstvo koje je prvi put osnovano na jednom ovakvom slučaju, zašto ne dobivamo nalaze svakodnevno, da možemo s tim izaći i građanima reći. Činjenica je da su nalazi u padu i to je dobra stvar, ali nema razloga da se nešto krije. Treba na vrijeme dati informaciju građanima.

Gotova i nezavisna analiza uzoraka vode

Koncentracija ugljikovodika u vodi pala je ispod maksimalno dopuštene koncentracije. Ipak, voda još uvijek nije za piće. Duspara je potvrdio da je gotova i nezavisna analiza uzoraka vode koju je naručio Grad Slavonski Brod.

"Nalazi su u granicama normale. Radili smo i analizu tla, to ćemo ostaviti za neka druga vremena. Nama je analiza bila bitna zbog velike količine nafte ili benzina koji su iscurili", rekao je Duspara i dodao da je bilo čudno što rezultati analize u Slavonski Brod nisu dolazili na vrijeme.

Kronologija događaja

Do oštećenja produktovoda došlo je 28. ožujka. Na teren su toga dana izašle inspekcije Ministarstva okoliša i službe Hrvatskih voda. Prvi bunar s vodom od mjesta incidenta udaljen je dva i pol kilometra.

Idući dan, na terenu su sve službe, prati se stanje, ali još nema informacije za građane.

30. ožujka, u popodnevnim satima, Vodovod u Slavonskom Brodu alarmira Hrvatske vode o mogućem zagađenju vode. Na teren izlazi Vodopravna inspekcija. Analiza vode obavlja se na licu mjesta, te se u 20:30 alarmira Uprava za zaštitu i spašavanje - ustanovljeno je da voda nije za piće, te da su zagađena 4 zdenca. U 21 sat, dakle tek drugi dan od puknuća produktovoda, Grad informira građane.

O njihovoj nadležnosti u cijelom slučaju pitali smo sve službe, od ministarstava do gradskog vodovoda. Do zaključenja članka, odgovor smo dobili tek od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i gradskog Vodovoda. DUZS potvrđuje ovakav razvoj događaja, a u Vodovodu se žale da je informacija do njih stigla kasno. (D.M. /.I.D./ Hina)

