A HDZ-ova ministrica obitelji Nada Murganić politici je dala novi smisao - i obilježivši međunarodni dan prava djetata tako što je na jedan dan - postala dijete te vrijeme provela s udomiteljskom obitelji. Hoće li joj to iskustvo pomoći da napokon počne rješavati probleme djece i mladih?

Danas nije ministrica, već djevojčica u udomiteljskoj obitelji Britvec, a za zadatak je dobila napraviti princes krafne.

„Puno nam znači doalazak ministrice. To je jedna lijepa reklama za ljude koji se žele odlučit na to. Malo je udomitelja a puno je djece", kaže Kristina Britvec.

U Hrvatskoj je samo 1200 udomitelja, a da bi ih bilo više mijenjat će se zakon. Cilj je što manje djece u ustanovama pa će se povećati i naknade.

"Bit će 2500 kuna za tradicionalne udomitelje dok je sada to od 300 do 500 kuna. Mlađi udomitelji koji se odluče da im to bude zanimanje imali bi naknadu od 5500 - 6500 kuna“, kazala je ministrica Murganić.

Glumila je ministrica danas i u Ježevoj kućici, oslikavala posuđe te pomagala u izradi kolača.

No realna slika je 36 556 rođene djece u prošloj godini - 981 dijete manje nego godinu prije. Kad se rodi svaku pak bebu dočeka 67 tisuća kuna duga.

"To je jednostavna matematika, da ne računam pred kamerama. Ne volim tu vrstu matematike, demografija je apsolutni prioritet“, kaže ministar financija Zdravko Marić.

SDP-ova Sabina Glasova pak smatra kako se mnogi roditelji s djecom često odluče napustiti Hrvatsku.

"Rodiljne naknade su niske, standard u vrtićima nije odgovarajući, obrazovanje isto nije nešto što odgovara potrebama djece", kaže Glasovac.

No ima u Hrvatskoji i pozitivnih primjera. Grad Omiš, iako ima samo 15 tisuća stanovnika - ima za svoje najmlađe glazbenu školu. U glazbene radionice uključena su i djeca s teškoćama u razvoju.

„Meni je to smisao života. Uživam u tome, kao i moje kolege to je jedan predivan posao", kaže Neno Munitić učitelj gitare OGŠ Lovro pl. Matačić.

Tu je i nova sportska dvorana, dječja igrališta, dramske sekcije, balet. Stoga su i zaslužili titulu grada prijatelja djece, a podigli su i novčane naknade za njih.

"1500 kn za prvo dijete, za svako slijedeće 1000 kn više. Za pet i više je 7500 kn. Trudimo se na svim poljima osigurati dobre uvijete za djecu da bi ostali u Omišu", kaže gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović.

Uz Omiš ovaj prestižan status dobili su Križevci i Mursko Središće. Sada je na listi prijatelja djece 71 grad i općina.

