Dva ministra zadužena za obnovu jučer na Vladi nisu se mogli dogovoriti - je li krenula obnova na Banovini. Ekipa Dnevnika Nove TV otišla je provjeriti i to - i je li ministar Horvat održao obećanje dano u Dnevniku Nove TV na obljetnicu potresa.

Ministar branitelja Tomo Medved kazao je kako su ovaj tjedan započeli izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća.



Na pitanje je li gradnja počela ili nije, ministar graditeljstva Darko Horvat odgovara - počet će.

Što je istina, otišli smo provjeriti na Banovinu. I konačno čuli zvuk čekića i građevinskog alata, javlja Petra Buljan.



Stanovnici kroz suze kažu kako im je teško zamisliti trenutak u kojem će ući u kuću.



Puno je suza na Banovini proliveno posljednjih godinu dana, ali ovo su možda prve - radosnice. U dvorištu Gorana i Danijele, na mjestu njihove djedovine, niču novi temelji. Prva je to kuća koju država gradi na Banovini.



Danijela Kucko iz Sela kaže kako nisu uopće vjerovali da će to tako brzo ići, ali kad su došli, pojavili se, ona i suprug ostali su u šoku.



Pa ispod prozora svoje mobilne kućice već 4 dana slušaju lupanje čekića i građevinskog alata. Obećao je to ministar Horvat prije mjesec dana u Dnevniku Nove TV...

"...da ćemo kroz mjesec dana ugovoriti prve zamjenske objekte i zapoceti sa izgradnjom temelja...", rekao je tada ministar graditeljstva.

Branko Šafran, voditelj gradilišta tumači kako će se prvo zalijevati unutarnji vrat koji sad šaluju, zajedno sa armaturom i onda gore dolazi deka.



A na deku - montažna kuća veličine 55 metara četvornih. Trebala bi biti gotova do svibnja.



Danijela Kucko kaže kako treba čekati još malo, ali im je i to kao godina.

Goran Kucko dodaje kako je elaborat velik kao dvije enciklopedije.

"Velik je to posao", zaključuje te govori kako ga uopće ne čudi što sve toliko traje.

"I ja da sam sam išao tražiti papirologiju, to bi trajalo možda...dvije godine", zaključuje Kucko.

A svaki dan je kao godina kada živite u potpuno neadekvatnim uvjetima.

Ovo je simboličan početak, a intenzitet bi trebao rasti svakim danom.

Gordan Hanžek, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kaže kako je jedna kuća lijepa stvar za tog prvog vlasnika, ali ne za široku poruku. Dodaje i da sljedeći tjedan kreće izgradnja više kuća.



Kojim redom će gradnja, odlučivat će gradovi sami. U sljedećim danima odlučit će o kriterijima - komu je dom potrebniji.

Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje (HDZ) ističe kako će sastaviti povjerenstvo od relevantnih ljudi koji su uključeni u društveni život i socijalnu politiku, relevantne institucije. Na taj način, poručuje, već rade na kriterijima.

Nema mira za Banovinu: Kod Petrinje se opet treslo - "Tutnjava iz daljine, kuća se zatresla. Do kada više?"

Vrijednost 800 milijuna kuna: Raspisani novi natječaji za obnovu na Banovini

Goran Kucko iz Sela ne krije sreću:

"Kad vidiš ovako da se pokrenulo nešto, kako je meni srce veliko ko kuća, tako nadam se da će i mom kolegi u Strašniku Ivanu da će njemu krenuti graditi i raditi, i svima drugima..da je lavina krenula", poručuje.

Do kraja veljače trebala bi krenuti gradnja 90 kuća. Kap u moru za sve što Banovina treba, ali nakon toliko vremena - barem možemo reći - krenulo je.

