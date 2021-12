Dan nakon obilježavanja tužne obljetnice, na Banovini novi potres - ovoga puta 3,2 stupnja prema Richteru. Gotovo je to svakodnevica Banijaca koju su jučer, na jedan dan, prekinuli političari. Kako su jučer na obljetnicu došli, tako su i otišli, a stanovnicima ostavili uglavnom gorčinu.

Vojska političara u blindiranim automobilima jučer je otišla s Banovine...a Banijcima ostavila blatnjave ceste pune pukotina i svakodnevne borbe.

Milana Gvojić u kolicima je nije joj lako po ovim uvjetima..



No ništa zato - jučer su im političari sve obećali!

Na pitanje može li obećati da ćemo kroz mjesec dana vidjeti prve temelje, ministar Darko Horvat u srijedu je za Dnevnik Nove TV kazao kako će kroz mjesec dana ugovoriti prve zamjenske objekte i započeti s izgradnjom temelja.

Bosiljka Vranjanin ne vjeruje dok ne vidi.



No vidi Vlada.

"Nema tog područja gdje su bili veliki potresi poput ovog gdje se sve obnovilo za mjesec, dva ili godinu dana", izjavo je premijer Andrej Plenković.

Baš sve obnovljeno, nitko nije ni očekivao. Ali barem nešto - jednu kuću, to već da.

Stevo Vranjanin priznaje da ga takve izjave ljute.



Slavka Gvojić iz Luščana tužna je.

"Oni nisu političari, oni su babe s placa", zaključuje.



Oslonili su se na donacije.

Tako je stigla jedna hala za ovce. I jedan građevinski materijal koji neće poslužiti njima, ali hoće njihovu blagu.



Slavka Gvojić iz Luščana govori kako ih odgovorni uvjeravaju da su već ne znam koliko kuća obnovili.

"... ali oni nisu ni jednu kuću kod nas, a ne vidim ni u Petrinji ni Glini. Jedino što su napravili su dobri ljudi", zaključuje Slavka.



Milana Gvojić iz Luščana kaže kako vidi na svojoj koži da to nije istina što oni tako pričaju.



A za dobre ljude, poruku ima ministar Darko Horvat.

"Uz ovoliku brzinu o kojoj toliko govorimo, moj je ključni prioritet kvaliteta i sigurnost", poručuje Horvat.



"Svašta bih mu rekla, samo pristojna sam", poručuje ministru Slavka Gvojić.

No nije se libio Milorad Pupovac.

Milorad Pupovac ističe kako bi on, ako ne nađe rješenje, otišao premijeru i rekao - nađite drugog čovjeka da to radi!

Na pitanje misli li da ministar Horvat to treba napraviti, Pupovac odgovara: "Ne samo on! Bilo tko zadužen za takve stvari".



A stvari na Banovini - iste kao i prije godinu dana. Otkrivaju to kadrovi snimljeni u siječnju prošle godine i danas. Jedina razlika je što imaju manje blaga. Obitelj nema kamo s njim. Nekada njihov dom, danas opasnost koja gleda na njihov kontejner, začudo i dalje stoji.

Bosiljka Vranjanin kaže kako iz kontejnera vidi kad padne komad cigle ili fasade. Prije je znala počistiti, a sad to više i ne dira.



I tako će - dok se ne sruši.

Još jedan potres pogodio Banovinu: "Stresla se cijela kuća uz zvuk grmljavine", "Ovo bilo gadno i dugo"

Pupovac žestoko o ministru: ''Otišao bih premijeru i rekao da nađu drugog čovjeka''

Može li kvalitetno u godinu dana?

U Majskim Poljanama, na mjestu gdje je potres odnio najviše žrtava bio je reporter Nove TV Domagoj Mikić. S istog mjesta javio se i prije godinu dana.

Kako je izvijestio za Dnevnik Nove TV, u Majskim Poljanama i dalje nema javne rasvjete. U posljednjih godinu dana to je selo dobilo jedino novu asfaltiranu cestu. No, država je postavila rasvjetne stupove na kojima još nema rasvjete, tako da ljudi i dalje žive u mraku.

"Sada je pravo čudo da sela u Hrvatskoj u 21. stoljeću imaju javnu rasvjetu", kazao je Mikić.

Prije točno godinu dana Mikić se javio s kućnog broja 161 i tada je iza njegovih leđa bila urušena zidana kuća. Danas je na tome mjestu nova kuća napravljena od drveta. Domagoj Mikić za Dnevnik je razgovarao s vlasnikom kuće Milošem Lončarom.

Lončar je kazao kako još ne živi u novoj kući, jer mu nedostaju kreveti, madraci i još neke stvari, koje očekuje da će donijeti oko Nove godine.

Na pitanje je li ta kuća kvalitetna, jer kako kaže ministar - ne može se u godini dana ništa kvalitetno napraviti, Lončar je kazao:

"Ministar vjerojatno ovdje neće ni živjeti. Ja kad bih čekao ministra, Vladu ili već nekoga, ni dan danas ne bih bio pred ovom kućom", kazao je Mikiću i pokazao mu kuću s uređenim interijerom. Za sebe je kazao da nije stručnjak, ali mu se kuća čini dobra.

Čitava kuća do sada ga je stajala ga je oko 37 tisuća eura.

Na pitanje je li tražio pomoć države, Lončar uzvraća protupitanjem:

"Kome je država pomogla do sada? Uložio sam sve što sam imao. Imam 62 godine i došao sam do dna. Uložio sam - hvala Bogu, imat ću kuću, neću se gurati u kontejner, neću da umrem tamo. Tamo je sve: i kupaonica, i kuhinja i spavaća soba, ovdje imam bar nešto", pokazuje Miloš Lončar kuhinju, stol sa sjedalicama...

Navikli su, kaže na stalne potrese. Propadne li mu nova kuća u zemlju - treće nema. Misli da su stari ljudi ipak znali kako graditi na trusnom području, pa misli da će sve biti u redu s novom, drvenom kućom.

