Osim što će Vlada svojim odlukama darivati hrvatske otoke, na Hvaru se slavi 150 godina turizma u tom mjestu, a turistički djelatnici podvlače crtu za 2018.

Još je jedna rekordna sezona iza nas, a o tome što nas očekuje sljedeće godine, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago na Hvaru je razgovarao s ministrom turizma Garijem Cappellijem.

Godinama smo rasli s dvoznamenkastim brojevima. Trebamo li se prizemljiti i shvatiti da više turizam neće tako rasti kao što je rastao zadnjih godina?

Dobro ste rekli. U svakom slučaju moramo se vratiti na neke realnosti, a te realnosti su 2016. Pa jedno konkretnije tržište, organiziranije tržište, podizanje kvaliteta, veća odgovornost prema turizmu. Sve ono što mora biti i vratiti se u realnost, vratiti se u kvalitetu.

Je li bolje imati manje turista, ali koji više troše?

U svakom slučaju. Ja sam uvijek bio za to, ali Hrvatska ima jednu raznovrsniju situaciju. Ima svih kapaciteta od dvije tri zvjezdice, pa na dalje bez obzira koja je vrsta smještaja, je li to hotelski, kamping ili privatni obiteljski smještaj.

U godinu dana je 70.000 novih apartmana. Znači, svi su se polakomili za brzom zaradom. To će puknuti kao balon.

Kad me to pitaju, stalno tvrdim da ne možemo regulirati tržište zakonima i inzistirati da se bavimo ovim ili onim. Bilo to hotelima, kampovima ili privatnim smještajem. Tržište će to sve jednostavno regulirati i prepoznavat će samo kvalitetu. Mi smo već dali par podataka. Recimo, svi objekti koji su četiri, pet zvjezdica, bilo koju vrstu smještaja. Dakle, u apartmanima, vilama, jesu li na kontinentu, na moru, bilo gdje, oni su popunjeni oko četiri tjedna više nego bilo koji drugi kapaciteti. To je realnost, da ono što je kvalitetno, čak i skupo, čak i neki kažu preskupo. Ne. Točno je da su oni popunjeni.

On ima svoju prođu.

On ima uvijek svoj prolaz.

Turistički djelatnici stalno kukaju da treba manji PDV, da Grcima i Turcima ne mogu konkurirati ovakvim PDV-om..

Jedno smo rasterećenje napravili u određenom segmentom, to je bilo onih 300 milijuna kad smo skinuli porez, dakle, na hranu i smještaj personala. Ovim dijelom ćemo naravno opet pustiti jedan određeni dio.

Znači ništa od manjeg PDV-a?

PDV naravno da razmatramo u svim akcije koje provodimo i koje ćemo dati kroz ovih praktički šest glavnih zakona će ova Vlada već u dvije godine napraviti, koji nisu neki učinjeni više od 20 godina i naravno da će i PDV doći na red.

Kada, sljedeće godine?

Radimo na tome, imat ćemo cijelu studiju koju smo radili, satelitsku, koja će točno reći koji utjecaj turizma na gospodarstvo, kakvi su sve drugi parametri i mi pripremamo vrlo kvalitetan dokument.

Hoćemo li mi sljedeće godine znati imamo li manji PDV na turizam?

Naravno da ćete znati.

Mislite da će biti manji?

Kao ministar turizma sigurno ću se pokušati izboriti za to da imamo što bolji i što kvalitetnije, jer ulazimo u potpuno drugačiju utakmicu kao 2016. To znači da moramo svesti sve parametre da budemo konkurentni.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr