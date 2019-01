Iako je, kako tvrdi, na pragu otkrića lijeka za rak pluća, projekt poznatog hrvatskog znanstvenika Igora Štagljara Ministarstvo znanosti neće financirati. Nakon obavljene procjene pristiglih projekata, njegov je stavljen na rezervnu listu.

Hrvatski znanstvenik s prebivalištem u Kanadi tvrdi - na pragu je revolucije. Slavu i potencijalnu zaradu htio je podijeliti s domovinom, ali kako stvari stoje, ta će mu mogućnost biti uskraćena.

"Ovo što radim je nešto što radim iz srca i ljubavi prema Hrvatskoj i onda vas tako otkantaju nakon što ste stvarno uložili jedan veliki dio sebe. To onda jako boli", rekao je Igor Štagljar.

U Ministarstvu imaju opravdanje - oni dodjeljuju bespovratna sredstva, a ocjene daju neovisni stručnjaci.

"Treba pogledati još jedanput, piše da ima mogućnost žalbe i da slijedi još iduća faza. Pitanje je je li primjereno usred postupka, umjesto da tražiš recenzije, ići s nečim u javnost što nije niti završeno", rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Kada bi trebalo izaći u javnost?

Štagljar se pak pita kada bi trebao izaći u javnost

"Kad bi onda trebalo izaći u javnost? Tri, četiri godine nakon što cijela evaluacija bude završena? Ne! Treba sad izaći u javnost i javno reći svima da ovakav postupak evaluacije projekta koji traje 16 mjeseci, da bi onda vama poslali jedan papirić u kojem stoji u dva reda da li ste dobili projekt ili niste, to jest da li ste bili stavljeni na rezervnu listu ili niste.

Mislim da to nije način. Znate, sve ovo što ja radim za Hrvatsku, meni to ne treba. To je izraz moje dobre volje. Ja imam jako malo slobodnog vremena jer imam jako veliku grupu na sveučilištu u Torontu za koju stalno moram pisati projekte... Ovo je nešto što radim iz ljubavi", rekao je Štagljar

Ministrica pak naglašava kako postoje problemi s recenzentima. Projekti su pisani na hrvatskom jeziku, a većina domaćih znanstvenika sudjeluje u natječaju, pa zbog sukoba interesa ne mogu davati ocjene.

"Moramo kazati da kad smo i tražili naše znanastvenike iz dijaspore, hvala svima koji su se odazvali i recenzirali, međutim velika većina nije za to imala vremena. Evo, toliko o tome koliko se možete pouzdati na lijepe riječi", rekla je Divjak.

Od domovine neće odustati

Štagljara ne zanimaju lijepe riječi već rezultati. Poručuje da od domovine neće odustati.

"Samo bih htio vidjeti da Hrvatska cijeni to što mi znanstvenici izvana, nisam jedini, ima ih i drugih koji žele pomoći Hrvatskoj, i kad dobijete jedan takav odgovor onda jednostavno osjećate da niste poželjni tamo", rekao je Štagljar.

Slučaj je nazvao presedanom svjetskih razmjera. Iznenađuje ga niska ocjena stavke "snaga partnerstva", jer tvrdi, riječ je o skupini najboljih stručnjaka u ovom dijelu Europe.

Velika komercijalna vrijednost projekta leži u tome što bi se lijek potencijalno iz Hrvatske trebao izvoziti u svijet.

"Ja nisam u Hrvatskoj. Provodim tamo tri mjeseca. Sve što radim, radim jer želim Hrvatskoj pomoći tako da se neću jednostavno demoralizirati. Pokazat ću činjenicama da ocjene koje smo dobili nisu ok", zaključio je Štagljar.

