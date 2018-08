Ministarstvo zdravstva priopćenjem je reagiralo na smrt mladića u Zaprešiću koji je preminuo na ulici, a u timu Hitne pomoći koja je došla na intervenciju nije bilo liječnika.

''Prigodom smrti mladog pacijenta u Zaprešiću, Ministarstvo zdravstva odmah je uputilo Zdravstvenu inspekciju u Zaprešić, o čemu će naknadno dostaviti izvješće.

Prema preliminarnim informacijama iz Zavoda za hitnu medicinu, sve je učinjeno sukladno pravilima struke.

Ovim putem izražavamo sućut obitelji umrlog'', priopćili su iz Ministarstva zdravstva.

Podsjetimo, u nedjelju je na ulici preminuo 21-godišnjak nakon što mu je pozlilo. Građani Zaprešića ogorčeni su jer je hitnoj koja je udaljena tek nekoliko stotina metara od mjesta događaja trebalo 15-ak minuta na dođe na intervenciju, a došli su i bez liječnika. Traže odgovornost nadležnih. Tvrde da u Zaprešiću na hitnoj tijekom dana radi samo jedan liječnik.

Gradonačelnik Zaprešića poziva na promjenu zakona

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk u razgovoru za N1 rekao je da zakon prema kojem funkcionira organizacija rada Hitne medicinske pomoći nije dobar i da se mora promijeniti, odnosno da to nije problem samo u Zaprešiću, nego u cijeloj zemlji.

''Pet je timova Hitne medicinske pomoći na raspolaganju građanima Zaprešića u 24 sata. Hitna pomoć nije u ingerenciji grada, nego županije. U tom momentu doktora nije bilo. Kada govorimo o pitanjima organizacije, pokazalo se da ovakva organizacija nije dobra, na to smo i ukazivali. Naš grad sufinancira nabavu vozila i defibrilatora, ali u okvirima postojeće organizacije Hitne medicinske pomoći to nije dovoljno'', rekao je Turk istaknuvši da je tijekom dana ondje dežuran jedan liječnik, a tijekom noći dva.

Dodaje da je zatražio pismeni odgovor od Zavoda za hitnu medicinu o jučerašnjoj situaciji, ali da gajoš nije dobio.

Na pitanje je li točno da je Hitnoj trebalo 15 minuta da dođe do mladića kojem je pozlilo, Turk kaže da ako je to točno, da to nije vrijeme u kojem su s obzirom na razdaljinu Hitne i mjesta događaja trebali stići, već da su trebali doći prije.

Građani su zapalili svijeće ispred Poglavarstva pokazujući na taj način koga smatraju odgovornim.

''Nemam mehanizme kojima bih mogao na direktno utjecati na organizaciju rada Hitne pomoći. Nadam se da će ovaj slučaj utjecati na funkcioniranje Zavoda za hitnu pomoć u zemlji u cjelini. U cijeloj Hrvatskoj osjeća se ovaj problem'', kaže Turk napominjući da je odgovoran onaj tko donosi zakon te da je jasno da se taj zakon mora promijeniti.