Rođakinja mladića koji je u nedjelju preminuo na ulici u Zaprešiću kaže da je u potpunom šoku te da nekoliko sati nakon što se dogodila nesreća obitelj još uvijek nije znala sve detalje. Gradonačelnik Zaprešića ustvrdio je da zakon koji određuje organizaciju rada HMP-a ne funkcionira i treba ga promijeniti.

''Mama je u šoku, teta plače. Ne vjerujem da se ovo dogodilo. Da samo jedan doktor postoji u Zaprešiću koji mu je mogao pomoći, a nije ga bilo kad je trebalo, kako je to moguće?'' rekla je za Jutarnji rođakinja 21-godišnjaka koji je preminuo u nedjelju na ulici u Zaprešiću.

Dodaje kako mladić živi pet minuta od mjesta gdje mu je pozlilo u Ulici Stanka Vraza, pa pretpostavlja da je išao u šetnju sa psom. ''Imao je astmu, ali je uvijek znao što treba napraviti u trenutku kad mu pozli. Očito mu je bilo vrlo loše kad su morali zvati Hitnu'', rekla je rođakinja za Jutarnji list.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk u razgovoru za N1 rekao je da zakon prema kojem funkcionira organizacija rada Hitne medicinske pomoći ne funkcionira dobro i da se mora promijeniti, odnosno da to nije problem samo u Zaprešiću nego i u cijeloj zemlji.

''Pet je timova Hitne medicinske pomoći na raspolaganju građanima Zaprešića u 24 sata. Hitna pomoć nije u ingerenciji grada, nego županije. U tom momentu doktora nije bilo. Kada govorimo o pitanjima organizacije, pokazalo se da ovakva organizacija nije dobra, na to smo i ukazivali. Naš grad sufinancira nabavu vozila i defibrilatora, ali u okvirima postojeće organizacije Hitne medicinske pomoći to nije dovoljno'', rekao je Turk istaknuvši da je tijekom dana ondje dežuran jedan liječnik, a tijekom noći dva.

Dodaje da je zatražio pismeni odgovor od Zavoda za hitnu medicinu o jučerašnjoj situaciji, ali da ga još nije dobio.

Na pitanje je li točno da je Hitnoj trebalo 15 minuta da dođe do mladića kojem je pozlilo, Turk kaže da ako je to točno, da to nije vrijeme u kojem su s obzirom na razdaljinu Hitne i mjesta događaja trebali stići, već da su trebali doći prije.

Građani su zapalili svijeće ispred Poglavarstva pokazujući na taj način koga smatraju odgovornim.

''Nemam mehanizme kojima bih mogao direktno utjecati na organizaciju rada Hitne pomoći. Nadam se da će ovaj slučaj utjecati na funkcioniranje Zavoda za hitnu pomoć u zemlji u cjelini. U cijeloj Hrvatskoj osjeća se ovaj problem'', kaže Turk napominjući da je odgovoran onaj tko donosi zakon te da je jasno da se taj zakon mora promijeniti.

''Dijete mi je umrlo na rukama''

"Što da kažem? Dijete mi je umrlo na rukama jer doktora nije bilo. Koliko onda vrijedi njegov život? Samo to vas pitam", rekao je muškarac koji je nesretnom mladiću pokušao spasiti život. Samo se odjednom srušio i poplavio, prenosi 24 sata.

"Uhvatio sam ga za ruku i osjetio kako mu puls polako slabi. Uz mene je bila još jedna prolaznica koja je po struci medicinska sestra. Pokušavali smo mu pomoći dok smo čekali Hitnu medicinsku pomoć", rekao je muškarac.

Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije građana nakon što je otkriveno da na intervenciju nije izašao liječnik, već tim s tehničarima, jer je samo jedan doktor zadužen za to područje.

Podsjetimo, po aktualnoj organizaciji Hitne medicinske pomoći, postoje takozvani zimovi T1 i T2. U prvom timu nalazi se liječnik, dvije medicinske sestre / medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila HMP-a, a u drugom dvije medicinske sestre / medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač.

Što se dogodilo, još je jednom ispričao Damir Proteinisi, koji je na Facebooku objavio slučaj:

''Umro mi je na rukama. Pao je na pod, došlo je dvoje ljudi, zvali su Hitnu i došli po mene da dođem pomoći. Kad sam stigao, dečko je bio ljubičast, u stanju šoka, ali je davao znakove života. Imao je puls, još je bilo šanse. Žena do mene nazvala je Hitnu po drugi put. Hitna je udaljena nekoliko stotina metara, ali je došla za 12 minuta. Dvaput su je zvali u tih 12 minuta. Dolazi i moj prijatelj, vičem mu da mladić umire. Došao je s kombijem, viknuo sam da ga mi vozimo. Ne možemo čekati jer umire. To je prijatelj mog sina. Imao je 18 godina. Dolazi Hitna i ne zna što će s njim. Nema doktora. Pitam gdje je doktor, oni kažu kako ga nema. U Samoboru je. Zovu centralu i mole da dođe neka nova Hitna. Nemaju defibrilator, nemaju ništa. Dva zavoja imaju. Došla je medicinska sestra i vozač.

Doktor je u Samoboru, govorim im da mi umire dečko na rukama, a oni dolaze s vozačem i sestrom. Na rukama mi umire, nema pulsa. O čemu mi pričamo? Dolazi i druga Hitna iz Jaske nakon desetak, petnaest minuta. Ne znam gdje su oni bili, je li im bilo usput, ne znam.

Kako ću ja objasniti njegovu ocu da mu nisam uspio spasiti dijete? Ja nisam doktor. Medicinska sestra slučajno je naletjela na nas, rekla nam je kako je sestra i kako će nam pomoći. Mi stišćemo prsa, masiramo ih, a ona ulijeće. Random žena s ulice. A oni iz Hitne nas gledaju. Uključili su se tek nakon dvije minute. Za to je vrijeme ta žena, kraljica, cijelo vrijeme upuhivala zrak, ona je heroj. Ne znam kako se zove, prvi put sam je vidio.

Kad je došla druga Hitna, rekao sam im da je gotovo. Otišao sam ocu reći što se dogodilo. Nakon toga, gotovo četiri sata otac je držao svog mrtvog sina na rukama i gledao ga tu na cesti. Gotovo četiri sata ga je držao na rukama, policija je stala sa strane i čekala mrtvozornika da odvedu dijete. Odveli su ga u 8, 8 i 30, od 5 i nešto sati dijete je stajalo mrtvo i pokriveno na cesti. Ja sam ga pokrio jer sam rekao tati da ga ne gleda. Dečko od 18 godina, prijatelj mog sina.

Zaprešiću gravitira 30 tisuća ljudi, a imaju jednog doktora. I onda njega nema. Tko je donio tu odluku? Zašto je dijete umrlo? Koliko vrijedi život? Postavite pitanje, koliko vrijedi jedan život? Ministre, koliko vrijedi život?

Koliko vrijedi život? Da se radilo o nekom njihovom, helikopteri bi letjeli. NASA bi ih dolazila spašavati. Koliko vrijedi život mog sina? Nek' netko bude frajer i nek' mi u lice kaže koliko vrijedi život mog djeteta.

Recite mi samo koliko vrijedi život vašeg djeteta, ministre? Nemate za plaću doktora? Kažete da nemate za plaću doktora? Koliko vrijede ljudski životi? Sad su napravili trg za 15 milijuna kuna u Zaprešiću? Vrijedi li ljudski život toliko? Ne znam gdje je empatija. Gdje su oni koji nas vode? Gdje je granica? Kako ću reći ocu da nisam mogao spasiti njegovo dijete, zadnji otkucaji su mu bili pod mojim prstima, a nije moje da ga spašavam. Nemam više srca, nemam duše, uzeli su sve iz mene", ispričao je u razgovoru za Index.