Ministarstvo zdravstva u ponedjeljak u 10 sati na konferenciji za novinare predstavilo je mjere prevencije širenja koronavirusa u Hrvatskoj.

Rečeno je da ministar Milan Kujundžić nije prisutan jer je na sastanku.

"Svjetska zdravstvena organizacija još nije proglasila zdravstvenu krizu od međunarodnog značajna. Kina poduzima mjere širenja infekcije kakve još nismo vidjeli. Milijuni su ljudi u karanteni. Vrlo su brzo sekvencionirali ganom virusa i podijeliti sa WHO-om, pa su slučajevi u drugim državama promptno dijagnosticirani i potvrđeni. Posljednji podaci koje mi znamo, a mijenjaju se iz sata u sat, kažu da se radi se o 1320 zaraženih koronavirusom. Od toga 23 slučejava su potvrđena u devet drugih zemalja. Još uvijek mogu reći da se radi o sporadičnim slučajevima", istaknula je Antoinette Kaić Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Hrvatskoj i dodala da 240 osoba ima teške simptome.

"Preminule je 41 osoba. Radi se o starijim osobama s drugim kroničnim bolestima. WHO naglašava potrebu zemalja da se one pripreme, da budu spremne službe i da se educira pučanstvo. Važno je znati koje su individualne mjere higijene. Koliko sam upoznata, u Hrvatskoj zdravstvo, sanitarna inspekcija, ali i kontrola na graničnim područjima, odnosno MUP dobro rade i sinkronizirani su. U ovom trenutku napravljeno je sve što se trebalo napraviti", rekla je Kaić Rak.

Naglasila je da panike nema.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, rekao je da su se u svim kriznim situacijama primjereno borili.

"Od prvog trenutka pojave koronavirusa je epidemiološka služba HZJZ-a sa mrežom epidemiologa u RH, a napominjem usput da imamo vrlo učinkovitu epidemiološku službu i da smo se u svim dosadašnjim kriznim situacijama, počevši od dubrovačke karantene do danas vrlo uspješno borili i da je epidemiološka služba poduzela sve one mjere koje su primjerene takvoj situaciji", rekao je Capak. .

Pomoćnik načelnika Uprave za granicu Gilio Toić Sintić kaže da su u suradnji s nadležnim službama, sanitarnom inspekcijom i HZJZ-om poduzete sve mjere i upute kolegama na terenu kako bi se moglo postupiti u slučaju sumnjive pojave virusa.

Maja Grba Bujević, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu, rekla je da su i oni spremni te da je protokol jasan i standardiziran.

Spomenuka Uremović iz Državnog inspektorata kazala je da su u stalnom kontaktu sa graničnom policijom.

Epidemiolog Bernard Kaić rekao je da kod oboljelih od koronavirusa klinička slika slična kao i kod gripe, da se virus širi sporije od gripe, ali da je smrtnost viša nego kod gripe.

"Ovdje više dominiraju respiratorni simptomi. To su jako rani podaci koji će se s vremenom revidirati, no kako se čini, smrtnost je ipak viša. Ona se sad kreće od 2 do 4 posto, kod gripe je 0,1 posto", rekao je Kaić.

"Vjerojatnost da se pojavi kod nas ovisi o međunarodnom prometu, no niska je jer Hrvatska nema izravnih letova za Kinu, ali ne isključuje posredni dolazak. Na razini Europe umjerena je vjerojatnost unosa, ali s vremenom bi mogla postati visoka. Zato treba zaustaviti širenje", rekao je Kaić.

Antoinette Kaić Rak naglasila je da panike nema, ali da treba biti oprezan. Novih slučajeva u Europi ima i bit će ih.

"Panika nikad nikome nije dobro učinila", rekla je Kaić Rak.

"Sposobnost širenja virusa sve je snažnija"

Epidemija koronovirusa krenula je iz kineskog grada Wuhana. Kineska vlada u ponedjeljak je objavila da su zaražene 2744 osobe u zemlj te da je 80 umrlih. dok brojni stranci čekaju evakuaciju. Dvadeset i četiri nova smrtna slučaja registrirana su u provinciji Hubei, epicentru zaraze, ali nijedan novi nije zabilježen izvan te regije, pojasnila je kineska vlada. Dvadeset i devet slučajeva zaraze izvan Kine raspoređeno je u desetak zemalja. Među ostalima, u SAD-u ih je 5, Australiji, Singapuru i Maleziji po četiri, a Francuska, Japan i Južna Koreji bilježe ih po tri. "Sposobnost širenja virusa sve je snažnija", rekli su u nedjelju visoki dužnosnici, iako koronavirus nije "jači od SARS-a". (Hina)