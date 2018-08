Nešto malo manje od mjesec dana dijeli nas od početka nove školske godine, a prvo zvono označit će i jednu novost za učenike 5. i 6. razreda, koji će dobiti novi obvezni predmet - informatiku. Unatoč tome, opremanje škole računalima još kasni.

I dok je 200 škola sredstva za opremanje informatičkih učionica dobilo još 2017., drugih 430 nova je računala trebalo dobiti do lipnja 2018. No tada je Ministarstvo tek otvorilo javnu nabavu na koju je pristigla samo jedna ponuda, i to po cijeni višoj za 11.653.803 kune od cijene koju je predvidjelo Ministarstvo i s dvostruko duljim rokom dostave opreme, piše srednja.hr. Zbog toga je mjesec dana prije početka školske godine, javna nabava 13.000 računala za učenike 430 škola – poništena! Unatoč svemu, iz Ministarstva tvrde kako će sve škole biti opremljene u roku.

Uvođenje obvezne informatike u škole jedan je od prvih poteza koje je u svom ministarskom mandatu najavila Blaženka Divjak, a o važnosti projekta govori i činjenica kako ga je ministrica predstavila s premijerom Plenkovićem na do sada jedinoj zajedničkoj konferenciji za medije.

Premijer je tada rekao kako je riječ o hvalevrijednoj i dobroj inicijativi koja će sigurno poboljšati kvalitetu i proširiti znanja učenika. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH na snagu je stupila još u ožujku ove godine. No da bi se ona mogla provoditi u praksi, glavni je preduvjet informatička opremljenost škola, odnosno računalo na kojemu će se učenik informatički opismenjavati.