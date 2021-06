Novoizabrani ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice otkrio je da se Zadravec vraća, ali na drugi odjel.

Davor Vagić novi je ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Otkrio je da se Dijana Zadravec nakon bolovanja vraća na radno mjesto - na Odjel za neuroradiologiju.

''Želim da kolegica Zadravec što prije ozdravi, to je prvo što želite nekome na bolovanju. Zadravec više nije predstojnica Zavoda za radiologiju, ona ide na drugo mjesto, na Odjel za neuroradiologiju'', rekao je za N1.

Također, dodao je da proteklih godinu i pol dana je bilo jako izazovno za bolnicu. ''Vinogradska bolnica je jako oštećena u zadnjih godinu i pol zbog dva potresa, dio naših klinika radi u uvjetima koji su neprihvatljivi. Uz to smo imali i covid pandemiju koja je cijelo naše zdravstvo dovela u jedno izvanrednu situaciju'', istaknuo je.

O inspekciji

''Proučio sam izvješća inspekcije Ministarstva zdravstva i HZZO i moram reći da se ne vide nikakve velike nepravilnosti. Ima par manjih nepravilnosti koje nisu povezane s ovim i koje naše službe dovode k tome da se riješe. Nije bilo nikakvih značajnih nepravilnosti'', istaknuo je te dodao da se čekaju izvodi iz DORH-a.

Dotaknuo se i rada liječnika u privatnom i javnom sektoru.

''Ljudi koji iskorištavaju ovaj zdravstveni sustav na način da ovdje rade i pogoduju sebi na neki način – to nije nešto moralno. Ali, moramo dokazati da neki ljudi to rade. Što se tiče o pravilniku o radu van radnog vremena, to je pravilnik koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i pri odobravanju tog dijela, morate se držati tog pravilnika. Treba li taj pravilnik izmjene ili ne, mislim da o tome treba razgovarati na drugom mjestu. Dok postoji taj pravilnik, moram ga poštovati. Osobno ne radim van radnog vremena, ali ne mislim da kolege koje rade van radnog vremena po definiciji rade nešto loše.''