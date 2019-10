Ministarstvo obrane objavilo je, kako kažu, internu brošuru, i to o vlastitim postignućima i strateškim projektima u posljednje tri godine.

Tiskano je 300 primjeraka interne brošure Ministarstva obrane, a za tiskanje je potrošeno 13.200 kuna. Kako ministar Damir Krstičević kaže, iz vlastitih sredstava.

No da ne bi bilo zabune, ta vlastita sredstva su novac poreznih obveznika. Za brošuru koja nije namijenjena njima.

"To se radi i u drugim modernim kompanijama i ne vidim razloga da mi to, ne vidim razloga da mi to i dalje ne radimo. Mi smo to napravili našim vlastitim resursima", kaže ministar obrane.

"Nažalost, u zadnje 4 godine nisam vidio nijedan ozbiljan projekt modernizacije opremanja oružanih snaga RH. Sve što se sad završava ili se završava je pokrenuto za vrijeme Milanovića. Jurišna puška, pancer haubice, Kiowa helikopteri... Do sada nije bila praksa takva, barem ne u moje vrijeme, da izdajemo takve marketinške, PR-ovske publikacije", kazao je pak Ante Kotromanović, bivši ministar obrane.

