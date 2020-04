Damir Krstičević, ministar obrane, rekao je novinarima uoči sjednice Vlade da se proces nabave borbenih zrakoplova odgađa do daljnjeg.

Proces nabave višenamjenskih borbenih aviona odgađa se do daljnjeg, objavio je Damir Krstičević, ministar obrane.

Krstičević je novinarima uoči sjednice Vlade rekao da se postupak odgađa jer će se time solidarizirati i štedjeti zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa.

O nabavi zrakoplova razgovarat će se nakon što prođe pandemija, kad gospodarska situacija bude bolja.

"Jasno da se svi skupa moramo prilagođavati. Sigurnost i zdravlje svakog hrvatskog vojnika je prioritet. Donosit ćemo odluke koje su važne. Jasno da ćemo uvijek pokazati solidarnost, a uvijek moramo voditi računa i o spremnosti Hrvatske vojske. To su velike i značajne odluke, ta sposobnost potrebna je hrvatskoj državi, ali vidite da su se stvari dramatično promijenile. Moramo voditi računa da preživimo, a kad situacija gospodarski bude bolja, tada ćemo vidjeti", rekao je Krstičević.

"I naši partneri koji prikupljaju ponude tražili su da se odgodi i mi ćemo odgoditi. Cilj je da se dobiju kvalitetne ponude", rekao je Krstičević te dodao da u njegovu resoru ima puno prostora za uštede. Trenutačno se, kaže, rade analize, a Hrvatska vojska će voditi računa o solidarnosti, situaciji i svojoj spremnosti.

Odluku o odgodi postupka nabave borbenih aviona objavio je i premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

"U ovom okolnostima mi smo, nakon konzultacija, odlučili da do daljnjeg odgodimo proces nabave borbenih aviona. To je u ovom trenutku jedina logična i ispravna odluka. O tome ćemo i pisano obavijestiti sve one zemlje koje sudjeluju u procesu slanja ponuda, s odgovarajućim promijenjenim datumima", rekao je premijer.

Međunarodni aeromiting, koji se trebao održati u Zadru na Dan državnosti, 30. svibnja, također će biti odgođen za iduću godinu.

"Sigurnost i zdravlje svakog hrvatskog vojnika je prioritet. Uvijek ćemo pokazati solidarnost, ali jasno je da moramo voditi računa i o spremnosti vojske", rekao je Krstičević.