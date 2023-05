Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs vjeruje da su hrvatske škole sigurne, a ključem prevencije događaja poput napada u beogradskoj školi smatra prepoznavanje devijantnog ponašanja kod djece te poručuje da će Ministarstvo nastojati prevenciju podići na višu razinu.

"I dalje stojim na stanovištu da su naše škole sigurne, ovo su posljedice širih zbivanja", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u četvrtak novinarima prije sjednice Vlade, govoreći o napadu u beogradskoj školi u kojemu je trinaestogodišnjak ubio osam učenika i zaštitara te ranio sedam učenika i nastavnicu.

Ključem prevencije ovakvih događaja smatra prepoznavanje devijantnih situacija kod djece. "Mislim da u tome važnu ulogu imaju tri elementa: škola u obrazovnom i djelomično odgojnom segmentu, obitelji u odgojnom te ukupno društvo, koje kao cjelina mora u svemu igrati ulogu koordinatora i podupiratelja", rekao je Fuchs.

U zadnjih šest mjeseci u hrvatskim školama zaposleno još 100 psihologa

Istaknuo je da je Ministarstvo u zadnjih šest mjeseci intenziviralo odobravanje zapošljavanja psihologa te ih je u zadnjih šest mjeseci zaposleno još stotinu. "To nisu mali brojevi. Neke škole još imaju raspisane natječaje, jer jednostavno psihologa na tržištu rada nema. Nadam se da će se situacija poboljšati, da će sveučilišta povećati upisne kvote. Upravo su psiholozi ti koji trebaju u pravom trenutku raditi s djecom", smatra ministar.

Povukavši paralelu s idejom cjelodnevne škole, rekao je kako bi u njoj djeca boravila dulje, individualnost učenika više bi došla do izražaja, a učitelji i profesori bolje bi poznavali djecu te bi mogli bolje signalizirati da nešto nije u redu. S druge strane, djeca neopterećena zadaćama i instrukcijama, mogla bi se kod kuće bolje družiti s roditeljima.

"Mislim da bi se i u tom dijelu neka devijantna ponašanja djece mogla lakše i bolje uočiti. U tom slučaju, u takvoj suradnji sigurno bi se preveniralo jako puno toga", istaknuo je ministar.

Ponovio je kako vjeruje da su hrvatske škole sigurne. "Poneki ekscesi koji se dogode, na svu sreću nikad nisu završili ovakvom tragedijom - i nadam se da neće", rekao je dodavši da je za sada situacija kod nas dobra.

"Radit ćemo i na tome da bude svakako bolja i da ovaj preventivni dio dignemo na još višu razinu", poručio je ministar.



''Sad se javlja puno eksperata u tom području pa govore da se stave zaštitari. U ovom groznom slučaju upravo je ta osoba prva poginula. Teško je braniti nešto što se zbiva u krugu učenika. Detektori metala? Koliko bi trebalo da 600 ili 700 učenika uđe i počne nastavu u osam ujutro, sjetite se samo gužvi na aerodromu tako da ni to nije primjenjivo'', upozorio je ministar.

Istaknuo je da je iznenađen kako su srpski mediji detaljno prenijeli sve što se zbivalo oko pucnjave. “Nisam siguran da je to dobro i onda se snimke stavljaju na mreže, to sigurno nije dobro. Kako to spriječiti, ne znam”, rekao je Fuchs.

“Na sportskim događajima je bilo pravilo, kad krenu naguravanja na tribinama, da se ugase kamere ili snimaju nešto drugo, da ti antiheroji ne budu široko dostupni, mislim da bi to bilo dobro u ovom slučaju”, dodao je.

Komentirajući obraćanje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića rekao je da osobno misli da to nije dobro jer je događaj toliko tragičan da ga ne treba dodatno detaljima u javnosti dramatizirati.

Govoreći o naoružanju i Hrvatskoj i Srbiji Fuchs je prokomentirao: “Registrirano oružje zna se gdje je, postoje propisani uvjeti za držanje. Ovo je napravljeno s registriranim oružjem oca. Drugi je par rukava što je dječak znao kako otvoriti sef. Nažalost, ovo što se dogodilo, mislim da je ključ poštovanje propisa, ali nisam siguran da se može pronaći korelacija. Kod nas je druga situacija u odnosu na SAD, kod nas baš ne možete ući u dućan i kupiti oružje s osobnom iskaznicom. U Americi u mnogim državama možete. Mislim da to nije ključni element, ali uvijek mogu biti bolje kontrole.”