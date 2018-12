Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je smrt dječaka iz Metkovića. Izrazio je duboku sućut i povrdio kako je Ministarstvo zdravstva zatražilo žurna očitovanja zdravstvenih ustanova koje su bile uključene u zbrinjavanje teško bolesnog dječaka te da će se provesti inspekcijski nadzor.

"Odmah smo krenuli s usmenim razgovorima i sa slanjem inspekcije u Split i Metković. Inspekciji ćemo priključiti stručnjake za dječju infektologiju. U ovome trenutku ne možemo prejudicirati tko je kriv, ali treba učiniti sve da se s jedne strane dozna da li se eventualno pogriješilo negdje, a bojim se da je bilo propusta, prema onome što sam čuo i drugo, da nam se to više nikada ne dogodi", rekao je ministar.

Na pitanje mogu li se očekivati sankcije za odgovorne, ako se pokaže da je bilo propusta, ministar je rekao kako o tome još ne može govoriti.

"Treba vidjeti i istražiti sve ljude koji su sudjelovali u cijelom slučaju. To je dijete unutar deset dana više puta bilo kod više liječnika, stanje se pogoršavalo. Zašto ranije nije bilo upućeno u bolnicu treba se doznati i vidjeti sve detalje".

Ministar je obavio razgovore s ravnateljem bolnice u Splitu gdje je dijete preminulo, te razgovore s ravnateljem Doma zdravlja u Metkoviću. Na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio da dijete ima sepsu, ministar je rekao kako na to pitanje mora odgovoriti inspekcija.



"To je pitanje na koje će odgovoriti inspekcija, kada su se vidjeli jasni znakovi i kada je trebalo drugačije reagirati". Ministar je odgovorio i na pitanja o odgovornosti zbog ovog slučaja, ali i slučaja u Zaprešiću, odnosno osjeća li se on osobno odgovornim te hoće li dati ostavku.

"Mi smo reagirali na slučajeve s promjenama zakona vezanih za sustav hitne službe. Idemo u integraciju županijske, državne hitne službe sa domovima zdravlja i bolnicom kako bi se podigla kvaliteta i sigurnost. Smanjuje se rizik propusta. Premda propusti koji se događaju na razini osobne pogreške što se da naslutiti u ovome, ne želim prejudicirati, su nešto drugi što nema veze sa sustavom".



Inspekcijski nadzor ministar očekuje u ponedjeljak ujutro, odnosno do kraja idućeg tjedna.



Na pitanje osjeća li se osobno odgovornim za ovaj slučaj, ministar je rekao: "Osjećam se odgovornim za svaki gubitak života u ovoj zemlji, ako se moglo pomoći. Moralno i u ljudskom smislu. U smislu administrativnoga položaja, kao ministar ne osjećam da je ovdje bilo propusta s te strane".