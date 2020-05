U Okučanima se danas dogodio incident. Više o tome zašto policija nije reagirala na ono što mu je prethodilo, za Dnevnik Nove TV kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je i sam bio u Okučanima.

Predsjednik Zoran Milanović napustio je obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak. Dogodilo se to jer su dvojica branitelja, koji su trebali položiti vijenac prije njega kao dio službenog protokola, nosili majice HOS-a s natpisom Za dom spremni.

Svemu je u Okučanima prisustvovao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zašto policija nije reagirala, objasnio je za Dnevnik Nove TV.

Kako je rekao, policajci su razgovarali s tim osobama. "Kako mi je glavni ravnatelj policije rekao, nije utvrđeno nikakvo kršenje zakona", kazao je Božinović.

Navodi i da bi zakon bio prekršen kad bi se netko na ulicama Zagreba s majicom s natpisom "Za dom spremni" i tko bi to uzvikivao - kršio zakon pa bi policija postupala u tom slučaju.

"Ove godine postupali smo u nekih dvadesetak puta. Međutim, kad govorimo o ovom znakovlju, ono je znakovlje udruge koja je legalizirana u mandatu, čini mi se, Vlade Ivice Račana. Tada je taj znak legaliziran, uključujući i pozdrav 'Za dom spremni'. S obzirom na to da nitko nije nakon te Vlade stavio izvan snage nakon toga, policija po tom pitanju ne može postupati na način da piše ili prijavljuje prekršajno djelo", objasnio je Božinović.

Nereagiranje na koncertima i prosvjedima

Za nereagiranje na koncertima i prosvjedima na znakovlje i natpise Za dom spremni, kaže da je sudska praksa takva da se na slične događaje postupalo na različite načine.

"Zbog toga jer je ova Vlada, Vlada Andrije Plenkovića naslijedila situaciju koja nije bila potpuno jasna. Zato je imenovano Vijeće za suočavanje s prošlošću u kojem su intelektualci, ljudi koji pripadaju različitim političkim i svjetonazorskim opcijama kako bi se probao naći konzensus oko pitanja iz naše prošlosti kako bismo mogli ići dalje", objasnio je.

Kaže da je mišljenje povjerenstva dobra osnova za pronalaženje zakonskog rješenja. "Ja mislim da je to jako dobra osnova i da je to kvalitetan materijal. Mislim da se nikad nitko nije uopće usudio ićči u tom smjeru, a mislim da je to dobro. Vidimo po svemu u što se može izroditi takva jedna situacija. Ovom društvu je to potrebno. Ova Vlada je pokazala odgovornost i svjesna da se ide rješenju", navodi.

Unose se podjele u društvo

"Ovo unosi podjele u društvu u trenutku kad nam je to, ako hoćete, najmanje potrebno. Mi danas moramo sačuvati ovu solidarnost, ovo jedinstvo koje smo postigli u borbi s globalnom pandemijom. Pred nama su ozbiljni ekonomski izazovi i ne trebaju nam ovakve situacije", dodao je Božinović.

Kaže kako se ide u smjeru da se tome jednom stane na kraj. "Naslijedili smo jednu praksu koja nije dobra. Ne samo da je Vlada Ivice Račana legalizirala taj grb HOS-a već je 2015. u mimohodu, u sastavu državnog protokola Vlade Zorana Milanovića bila zastava s oznakom HOS-a", naveo je Božinović.

"Mi smo tu potpuno konzistenti. Ovaj mandat je ušao u situaciju kojoj se nitko nije nadao, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i cijelom svijetu. Imamo itekako posla time što se nosimo sa zaraznom bolešću globalnih razmjera, a s druge strane nužnošću da se polako vraća život i ekonomija u onoj mjeri u kojoj je to moguće", objasnio je Božinović.

Za izbore kaže da je ovo izborna godina. "U izbornoj godini je svaki datum legitiman", zaključio je.

