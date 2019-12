Hrvatski turizam i dalje niže rekorde, po dolascima i noćenjima, a trebao bi i po zaradi. O turističkoj godini na izmaku razgovarali smo s ministrom turizma Garijem Cappellijem.

Ministar turizma Gari Cappelli kaže kako advent diljem Hrvatske bilježi porast gostiju. U Zagrebu je to 5 posto, u Dubrovniku čak 52 posto, a Splitu 22 posto više turista. Što se tiče porasta na razini cijele godine, to je pet posto više turista te dva do tri posto više noćenja. Zarada je u odnosu na prošlu godinu osam posto veća to jest od turizma smo zaradili dvije milijarde kuna više nego prošle godine u ovo doba.

O aferi s adventskim kućicama u Gradu Zagrebu, koji jedini ne provodi natječaj za njihovu dodjelu, Cappelli kaže da sve mora biti transparentno.

"Na razini cijele Hrvatske sad je boom tog adventa i definitivno sve treba biti transparentno. Bio sam 11 godina gradonačelnik. Koliko se sjećam ja sam provodio natječaje", rekao je ministar koji je bio gradonačelnik Malog Lošinja.

Komentirao je i mjere kojima se namjeravaju zaštiti destinacije poput Dubrovnika i Splita u kojima se bilježi velik rast gostiju.

"Vodit ćemo brigu na podignemo kvalitetu, to je najbitnije. Tamo gdje infrastruktura ne može podnijeti više od x apartmana, to jest, broja gostiju, što se tiče parkinga, kanalizacije, vode, struje, mora se raditi na održivosti sustava i drugog rješenja neće biti", kaže ministar.

Na kontinentu je u tri godine zabilježen rast od 30 posto turista, a uloženo je 66 milijuna kuna u marketing, cikloturizam...

"Zato smo išli u ovaj novi zakon o paketu turističkih zajednica i boravišne pristojbe i članarine, sad imamo poseban fond za kontinent koji će se napuniti s 40-ak ili više milijuna, od članarina ćemo imati 60-ak milijuna koje do sad nismo imali i na taj način ćemo pojačati sve što možemo prema njima", tvrdi Capelli te dodaje da je kroz Vladin projekt Slavonija zatraženo 575 milijuna kuna.

Na turističkom sajmu u Londonu Slavonija nije imala svoj štand jer se radi po marketinškom planu kojeg je dogovorila Hrvatska turistička zajednica sa Slavonijom.

"Oni moraju ići na ciljana tržišta", smatra Cappelli, a kad ta tržišta približe Europi, onda im je mjesto u Londonu.

