Ministar obrazovanja komentirao je početak samotesitanja učenika prije nastave, ali i navodnu preprodaju testova.

"Ja osobno smatram to jednom u nizu provokacija koje su se dešavale sada, koji se suprotstavljaju bilo kojoj mjeri koju donosi Stožer. Prvi dan nakon što je krenula distribucija pojavio se oglas u Plavom oglasniku da netko prodaje dva testa. Ne vjerujem da su, koliko god bili srednjoškolci, ne vjerujem da su to oni stavili. To je smišljenja provokacija onih koji se suprotstavljaju svemu i svačemu", kazao je ministar nakon što se se pojavile informacije da neki srednjoškolci prodaju testove po 15-20 kuna.

Fucsh je kazao i kako još nemaju konkretne podatke o tome koliko je samotestiranja provedeno.

"Tijekom ovog tjedna ćemo imati egzaktne podatke", rekao je za N1.

Podsjetimo, preporuka je da se od ponedjeljka učenici prije nastave samotestiraju i bilježe rezultate. Sve dok su negativni ne moraju u samoizolaciju. Oni roditelji koji se ne žele testirati djecu trebali su potpisati izjavu, a djeca i dalje mogu ići u školu. Za one učenike koji se ne testiraju, a budu kontakt zaražene osobe, epidemiološka služba propisat će samoizolaciju.