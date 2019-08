Ministar zdravstva Milan Kujundžić poručio je da Vlada mora pronaći rješenje kako pomoći liječnicima i medicinskim sestrama ako ih želi zadržati u Hrvatskoj, te da prema njima mora biti senzitivna.

"Kao resorni ministar uistinu držim da su opravdani i neophodni zahtjevi sindikata za povećanjem plaća sestrama i liječnicima s obzirom na složenost posla, stres, odgovornost, s jedne strane. S obzirom na potrebe europskog tržišta, mislim da Vlada mora iznaći rješenje kako pomoći sestrama i liječnicima", izjavio je Kujundžić novinarima uoči sjednice Vlade.

"Ljudi moraju biti plaćeni ako ih hoćemo zadržati u Hrvatskoj, a Vlada mora imati senzitivnost što znače liječnici i sestre", dodao je ministar.

Novinari su ga pitali osjeća li se odgovornim jer pregovori o povećanju plaća u zdravstvu nisu završeni, već je dogovoreno produljenje kolektivnog ugovora do 31. listopada, a o zahtjevima za povećanje plaća za 72 tisuće radnika u sustavu nastavit će se pregovarati 20. kolovoza.

"Uvijek se moraš kao ministar osjećati odgovornim ako nešto nije išlo na određeni način, ali vjerujem da će to biti u naredna tri mjeseca riješeno", istaknuo je Kujundžić i dodao kako se nitko od ministara nije bunio na potrebu povećanja plaća u zdravstvu, već su samo izražavali potrebu da će plaće povećaju i u njihovim resorima.

Na novinarsko pitanje o tome tko se onda predomislio pa dogovor o povećanju plaća za djelatnike u zdravstvu ipak nije postignut, Kujundžić je odgovorio da se nitko nije predomislio.

"U pregovorima sudjeluju tri ministarstva, zdravstva, financija i rada. Sve sam više puta pitao imaju li zadrške, svi su rekli da je dobro. Više puta sam izvijestio premijera o tome kako se stvari odvijaju. Sindikati su u startu tražili dvije milijarde na godišnjoj razini, a bili su maksimalno korektni i skromni te smo negdje našli broj od 400 milijuna na godišnjoj razini", kazao je ministar.

Plenković: "Vlada jednako drži do svih djelatnika..."

Premijer Andrej Plenković izjavio je pak da Vlada jednako drži do svih djelatnika u zdravstvenom, obrazovnom sustavu, policiji i državnim službama te da mora voditi računa o cjelini, uz uvjet da sve to bude financijski održivo.

"Vrlo važno je da cijela javnost razumije da ono što želimo je transparentan i jasan okvir djelovanja Vlade kroz dijalog s našim socijalnim partnerima kroz aktivnosti GSV-a, pri čemu moramo voditi računa o cjelini. Samo na taj način, gdje imamo na umu sve moguće aspekte, sve resore, možemo donositi odluke koje su i financijski održive i realne", kazao je Plenković na sjednici Vlade.

Aladrović: "Svi još pregovaramo"

O mogućem štrajku zdravstvenih djelatnika uoči sjednice Vlade, ministar rada Josip Aladrović je rekao da sindikati ne prijete štrajkom, već da svi još pregovaraju.

"Već smo komunicirali da ćemo korekcije raditi na horizontalnoj razini. Ne prijete oni štrajkom, dogovorili smo tri mjeseca time outa da nađemo kompromis", rekao je Aladrović i dodao kako je siguran da će ga i naći.

"Do kraja ovog tjedna ćemo uputiti službeni poziv za razgovor i sindikatima i poslodavcima, dakle svima onima koje dugoročno vidimo u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Socijalni dijalog nešto je na čemu ću inzistirati, što ćemo tražiti, što očekujemo od sindikata, što očekujemo od poslodavaca i naravno očekujemo pozitivan rasplet", rekao je Aladrović novinarima prije sjednice Vlade.

Upitan je li po njemu realno da će do takvih razgovora uskoro doći, odgovorio je kako vjeruje da je to realno, ali i nužno potrebno.

Dodao je kako je i proteklih dana bilo razgovora sa sindikatima o kolektivnim ugovorima.

"Svakako su to otvorene teme koje moraju biti na stolu, o kojima moramo razgovarati i iz tog aspekta sigurno očekujem da će se sindikati odazvati", poručio je ministar.

Sindikati: "Osjećamo se izigrano"

Podsjetimo, Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Dnevniku Nove TV najavila je kako sindikati pregovaraju o štrajku jer se osjećaju izigrano. Na sastanak u srijedu došli su uvjereni da će dobiti tražene povišice.

"Jako, jako neugodno iznenađenje. Otvoreno bih to nazvala prevarom stoljeća nas medicinskih sestara i zdravstvenih radnika. Nas 72.000 prevarila je Vlada RH, koja nas je dovela ne 5 do 12, nego u 12:5. Parafirani kolektivni ugovor dodatak nije odobrila da ga potpišemo zajedno s ministrom koji je to s nama ispregovarao, koji je dio Vlade. Dobili smo dobru šamarčinu i ministar i mi i na kraju naši građani koje liječimo. Smatram to prevarom stoljeća", rekla je Prašnjak.