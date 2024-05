Eurosong ima novo pravilo za glasanje, kako će utjecati na plasman Baby Lasagne?

Eurovizija je poznata po svom poprilično složenom sustavu glasovanja, a Europska radiodifuzna unija kao organizator natjecanja napravila je neke izmjene za 2024. godinu za koje su naveli kako će "veliko finale učiniti još uzbudljivijim".

I dok uzbuđenje oko finalne večeri natjecanja za najbolju pjesmu Europe raste iz trenutka u trenutak, mnogi rade i kalkulacije kako bi predvidjeli ovogodišnjeg pobjednika, pa se analiziraju redni broj nastupa, ali i novi sustav glasanja.

Postupak glasanja

Obožavatelji mogu glasati telefonom, SMS-om ili putem aplikacije Eurovision. Svaka osoba može glasati do 20 puta, ali birači neće moći odabrati broj za glasanje svoje zemlje.

U velikom finalu, glasanje će se otvoriti neposredno prije izvođenja prve pjesme, a zatvorit će se, prema procjeni, između 25 i 40 minuta nakon što se izvede zadnja pjesma, piše na službenim stranicama.

Gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju imat će gotovo 24 sata da glasaju za svoje omiljene pjesme, podijeljeno u dva prozora za glasovanje. Online glasovanje za ostatak svijeta otvorit će se otprilike u ponoć na dan velikog finala, a ostat će otvoreno do početka nastupa uživo. Glasovanje za zemlje koje ne sudjeuju na Eurosongu ponovno će se u finalu otvoriti neposredno prije izvođenja prve pjesme i ostat će otvoreno do otprilike 25 i 40 minuta nakon što je zadnja pjesma predstavljena.

Glasovi publike čine 50 posto ukupnog broja glasova, a drugu polovicu određuje profesionalni žiri u svakoj zemlji sudionici. Ocjene stručnjaka temelje se na završnim nastupima pred žirijem u petak navečer, koji se ne prenose na televiziji.

Nakon što gledatelji daju svoje glasove, nacionalni glasnogovornici iz zemalja sudionica bit će pozvani da predstave bodove svojih stručnih žirija. Najveći broj bodova koji neka država može dati je 12 bodova. Nakon predstavljanja ocjena žirija, predstavljaju se i bodovi temeljeni na glasovima gledatelja: pjesma s najvećim brojem glasova dobiva 12 bodova, ona nakon nje 10 i tako dalje.

Što se promijenilo 2024?

Od 2024. gledatelji diljem svijeta sada mogu glasati za svoje omiljene pjesme 24 sata prije svakog polufinala i velikog finala. Promjena je prvobitno uvedena prošle godine, a ljudima iz zemalja izvan natjecanja bilo je dopušteno glasati online i putem aplikacije i za polufinale i za finale. Njihovi će se glasovi pretvoriti u bodove koji imaju istu težinu kao jedna zemlja sudionica.

Druge promjene ove godine uključuju glasovanje u finalu koje se otvara neposredno prije početka prve pjesme i ostat će otvoreno tijekom nastupa i do 40 minuta nakon izvedbe finalne pjesme.

Je li ta promjena dobra za nastup Hrvatske?

Hrvatski predstavnik na Eurosongu Baby Lasagna nastupit će 23. od 26 sudionika. Prema mišljenju ljubitelja Eurosonga, upravo pozicija pri kraju natjecanja govori u prilog da su te zemlje favoriti jer su ih producenti postavili tako da zadrže gledatelje do kraja.

Čak postoji i istraživanje koje tvrdi da postoji jasna veza između nastupa kasnije u emisiji i veće šanse za pobjedu. Također, analiza Eurosonga je pokazala da je drugo mjesto po redoslijedu nastupa najgore te da ne može donijeti pobjedu. Tezi o posljednjem mjestu kao boljem doprinosti i istaživanje gledanosti koje je pokazalo da Eurosongu raste gledanost prema kraju emisije, što znači da više potencijalnih glasača gleda nastup.

No, postoji i jedna negativna strana nastupa na kraju natjecanja, a to je da oni na početku imaju više vremena za prikupljanje glasova publike koja je pogledala nastup. Ipak, uz veliki utjecaj društvenih mreža i medija, većina ljudi, kao i žiri, već i prije finala imaju svoje favorite i to je ono što je zapravo bitno.

A ako je suditi po komentarima publike, naš Baby Lasagna sa svojim Rim Tim Tagi Dimom ima zaista velike šanse dovesti Eurosong u Hrvatsku.