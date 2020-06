Ministar pravosuđa Dražen Bošnjakovićem u Dnevniku Nove TV odgovarao je na pitanja Mislava Bage o aktualnostima pravosuđu o kojima se ovih dana naveliko govori – curenju informacija iz DORH-a i presudi kojom poklik ''Za dom spremni'' nije prekršaj.

Presuda Visokog prekršajnog suda o tome da poklik ''Za dom spremni'' nije prekršaj pokrenula je lavinu reakciju u javnosti. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Dnevniku Nove TV je kazao da će se odluke o konkretnim slučajevima u kojima netko koristi poklik ''Za dom spremni'' donositi u odnosu na uvjete tom slučaju.

''Ako povik može izazvati nerede, tada će to vjerojatno biti procesuirano i sankcionirano'', kaže Bošnjaković.

Na pitanje smatra li da je u redu da se o ''Za dom spremni'' odlučuje od slučaja do slučaja, Bošnjaković je odgovorio da je u odluci suda istaknuo da se Thompsonova pjesma Bojna Čavoglave, u kojoj se koristi taj izraz, pjeva već 20 godina i da se očekuje da će se ''Za dom spremni'' uzvikivati na koncertu.

Odluka od slučaja do slučaja

''Tamo gdje to znači nered, pozivanje na nasilje, mržnju – to će biti procesuirano. A ovo je koncert koji je u duhu svih ostalih. Uvijek će od slučaja do slučaja procjenjivati'', kazao je.

''Ja osobno nisam fan tog pozdrava i neću ga nigdje izgovoriti jer mislim da on asocira na ona neka vremena u NDH. Međutim, moramo znati da je taj pozdrav sadržajni dio grba HOS-a. Moramo znati da su ti dečki, koji su ginuli za hrvatsku, ginuli s tim pozdravom. I u to vrijeme taj je grb imao potpuno drugačije značenje i konotaciju'', rekao je Bošnjaković na pitanje bi li on zakonom zabranio korištenje tog poklika.

O curenju informacija i aferi vjetroelektrane

Bošnjaković je za Novu TV komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da očekuje da DORH i policija procesuiraju i one koji su vezani uz SDP i, primjerice, javnu nabavu za Europsku predstavnicu kulture u Rijeci. Kaže da ne vidi ništa sporno u premijerovoj izjavi.

Na pitanje Mislava Bage smije li uopće političar govoriti da očekuje istragu osobe ili stranke, Bošnjaković je odgovorio: ''Ja ne mogu reći da očekujem da oni vas procesuiraju, ali očekujem da procesuiraju ono što je negativno''. Rekao je da ne zna je li premijer govorio o SDP-u.

Kada je riječ o provaljenim mjerama tijekom istrage u aferi vjetroelektrane, u kojoj je, između ostalih, uhićena i Josipa Rimac, Bošnjaković kaže da pitanje odgovornosti zbog curenja informacija nije pitanje za njega.

''To je pitanje za tijela progona, tijela istraživanja, oni se time bave. Ja očekujem da oni te stvari efikasno naprave kako se takve stvari u budućnosti ne bi događale'', rekao je.

Hoće li napustiti politiku?

Kazao je da ne zna koliko je ljudi radilo na tom slučaju tijekom istrage. ''Ako ja znam taj broj, onda previše ljudi ima tu informaciju i to je onda previše ranjivo'', objasnio je. Dražen Bošnjaković kaže da je kazna za otkrivanje informacija do tri godine zatvora.

Na pitanje hoće li napustiti politiku, kratko je odgovorio da za time nema razloga.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr