Ponekad je uistinu teško od ministra dobiti i najbanalniju izjavu, a to je svojim primjerom danas demonstrirao i ministar prometa Oleg Butković.

Reporterka Nove TV Sabina Tandara Knezović pokušala je od ministra prometa i infrastrukture Olega Butkovića prije sjednice Vlade dobiti izjavu o novim informacijama u vezi izgradnje mosta Čiovo, no ministar je samo prošao pored kamera.

"Znate vi što je s Čiovskim mostom. Kako vi ne znate? Čitajte medije", rekao je ministar.



Nakon sjednice Vlade - pokušaj drugi.



"Hoćemo opet probati oko Čiovskog?", upitala je uporna reporterka, a ministar opet isto: "Znate sve iz medija. Što vi ne čitate medije?"



Na opetovano inzistiranje i argument da je on ipak ministar koji bi možda trebao imati odgovore, Butković je ipak stao pred kamere i pojasnio situaciju s mostom kopno-otok Čiovo.



"Jučer je izašla vijest da je donijeta odluka o odabiru i da Čiovo mora biti gotovo do 15. lipnja, odnosno osam mjeseci od potpisa ugovora. Vjerujemo da su sve tegobe i problemi iza nas, činjenica je da je bilo puno problema oko tog projekta, koje nisu stvorili niti država niti Hrvatske ceste nego je izvođač došao u probleme. Morali smo raskinuti ugovor i raspisati novi natječaj i sada to ide prema ugovaranju", pojasnio je napokon ministar.

Za izgradnju mosta novi izvođači radova

Iz Hrvatskih ceste (HC) u srijedu su potvrdili da su odabrali zajednicu ponuditelja Poduzeće za ceste Split i Strabag za izgradnju mosta kopno-otok Čiovo, procijenjene vrijednosti 95 milijuna kuna bez PDV-a.

Krajem kolovoza HC je zaprimio dvije ponude zajednice ponuditelja - Poduzeća za ceste Split i Strabaga, vrijednu 119,8 milijuna kuna (bez PDV-a), te Pomgrada, Zagreb montaže i Đuro Đaković Grupe, vrijednu 113,5 milijuna kuna (bez PDV-a).

HC je odabrao ponudu Poduzeća za ceste Split i Strabaga ocijenivši je najpovoljnijom, a kako je riječ o cjenovno višoj ponudi nego je procijenjena vrijednost radova, HC potvrđuje da će imati osigurana sredstva.

Projekt gradnje mosta kopno-otok Čiovo, dugog 547 metara i vrijednosti koja premašuje 207 milijuna kuna, ušao je među projekte europskog financiranja, pri čemu se 176,7 milijuna kuna ili 85 posto financira iz EU fondova.