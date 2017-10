Dvije godine i osam mjeseci od početka radova, most Čiovo u Trogiru i dalje je nedovršen. Radovi su zaustavljeni, a novi izvođač koji treba doći umjesto propalog Vijadukta, još uvijek se čeka. Gužve i prometni kolapsi na starom mostu u Trogiru ugrožavaju živote jer na mostu zapinje i hitna pomoć.

Temelji novog mosta Čiovo kod Trogira još uvijek vire iz mora. Sve stoji u mjestu, a vrijeme prolazi. Oprema građevinara Vijadukta još je na terenu.

Gradilište mosta Čiovo je napušteno. Vijadukt je propao i izgubio ovaj posao, a Hrvatske ceste javljaju da će do kraja tjedna znati tko će nastaviti posao. Za sada se zna da su stigle dvije ponude. Jedna ponuda je Poduzeće za ceste Split uz Štrabag, a druga Pomgrad, Zagreb Montaža i Đuro Đaković.

"Očekujemo da će odluka o odabiru biti do kraja ovog tjedna, najkasnije do početka tjedna. Ukoliko se ne uloži žalba na istu odluku o odabiru, po isteku roka mirovanja (10 do 15 dana) nastaje ugovorni odnos", stoji u izjavi Hrvatskih cesta.

U vrijeme najvećih gužvi na starom mostu, u Trogiru živce gube i Trogirani i stranci: A kada na mostu zapne hitna pomoć, gužva doslovno znači život ili smrt.

"Ljudi će i dalje umirati na mostu, kao i moj otac koji je umro čekajući hitnu pomoć", rekao je jedan Trogiranin.

Dok svijet mostovima i tunelima spaja države, nama je ovih 500 metara, čini se, prevelik posao.



