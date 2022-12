Ministar obrane Mario Banožić održao je tiskovnu konferenciju na kojoj je komentirao ranije izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Ministar obrane Mario Banožić održao je tiskovnu konferenciju ispred Ministarstva obrane. Kako je rekao, osvrnuo bi se na "negledljivu tiskovnu konferenciju" predsjednika Zorana Milanovića.

"Najbolje je pokazala pregled njegovih političkih frustracija, dala je jasan portret njega kao političara, ljubomornog i isfrustriranog, s nastavkom nekulture u ponašanju i komunikaciji", rekao je.

"Napada i dalje sustav vojske. Jasno želim dati do znanja da se Hrvatska vojska treba razvijati i skloniti s medija. Nakon godinu dana vrijeđanja i omalovažavanja, želim reći da nisam iznenađen", dodao je.

"Mislim da trebamo razmišljati o broju ljudi koji se nalaze u službi", rekao je Banožić dodajući da pojedini činovi odlaze u mirovinu, ali se mogu i zadržati do dvije godine.

"U toj se situaciji našao i načelnik Glavnog stožera Robert Hranj i na taj način je dosegnuo 60 godina u ovoj godini. Jasno se znalo da postoji mogućnost produžetka do dvije godine, no moralo se donijeti drugo rješenje. No, za odluke i rad je potreban mir Hrvatskoj vojsci i službama", rekao je.

"Konferencija negledljiva priča"

Ponovno je komentirao tiskovnu konferenciju Milanovića.

"Ova konferencija je bila negledljiva priča koja nastavlja narativ prema meni i vojsci. Kad pogledate huškanje određenih državnih tijela - jasno pokazuje kako se Milanović ponašao kad je imao izvršnu vlast i moć, kako je upravljao DORH-om", istaknuo je.

"U proteklih godinu dana upoznao sam mnogo ljudi koji su bili članovi njegove stranke ili koalicijski partneri koji su mi se požalili i rekli – ‘ministre, znamo što prolazite, i mi smo to prolazili. Potpuno vas razumijemo, ostanite dosljedni, dostojanstveni kakvi ste bili u ovom razdoblju’. Takav ću ostati do kraja mandata", rekao je Banožić.

Dodao je da ima povjerenje premijera Andreja Plenkovića i ministara te da kroz zakonski okvir uz podršku cijele Vlade želi i dalje voditi svoj mandat.

Banožić navodi kako Milanovićevo "tumačenje zakona postaje zabrinjavajuće zbog selektivne primjene".

"Riječ je odluci Krstičevića, koji je u dobroj vjeri potpisao odluku koja kaže da načelnik s 58 godina ima pravo na četiri godine mandata, ali zakon kaže do 60. godine starosti. Na ovakav način Hranj ispunjava dalje svoj mandat, stavili smo na pola godine", objasnio je Banožić.

Navodi da uskoro kreće projekt modernizacije vojske.

"Unatoč njegovom ponašanju, nekulturnom ponašanju, vrijeđanju, prijetnjama - iza Nove godine, 1. siječnja - sjedi i razgovaraj. U pitanju je Hrvatska vojska. Mislim da njegovo kontriranje kontriranje i izvlačenje nekih klasificiranih podataka ne služi ničemu, no pokazuje da od vojske želi stvoriti politički poligon. To vojsci ne ide u prilog i ja ću ga pristojno zamoliti da to ne radi", rekao je Banožić.

O vozilima Bradley

O pitanju ostanka u službi navodi kako su pojedini čelnici u Hrvatskoj vojsci trebali ići u mirovinu.

"Ja projiciram stvari koje Milanović ne želi vidjeti, što će se dogoditi u 2023. i 2024. godini. Hoće li biti ljudi koji ulaze i izlaze iz sustava?", rekao je.

"Što se tiče vozila Bradleya, to nije bila Milanovićeva ideja. Sva pitanja pojavila su se oko toga u javnosti jer je to Milanović pustio u javnost", naveo je Banožić.

"Vlada osigurava sredstva, ne samo za Bradley, u pregovorima je za 100.000 dolara jeftinije vozilo. To je bitno, a to nije napravio Milanović nego Vlada i ne preko medija", rekao je.

"Milanović koristi temu Bradleya, uspio je nagrditi odnose s našim partnerima i saveznicima. To je napravio i represijom prema saborskim zastupnicima kako se ne bi izglasala obuka ukrajinskih vojnika kod nas. Vjerojatno još nije shvatio da je učinio loše Hrvatskoj vojsci", zaključio je.

Milanović održao tiskovnu konferenciju

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je ranije odluku Banožića da načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj ostane u službi još šest mjeseci, ocijenivši kako se radi "samo o produljenju Hranjeve agonije".

Dodao je i da će govorit samo o Andreju Plenkoviću, jer Banožić je "samo medij kroz koji se to pušta u javnost, on ne znači ništa, ništa ne odlučuje, ali potpisuje odluke".

Admiral Hranj ostaje načelnik Glavnog stožera: Ministar objasnio zašto se odlučio na ovaj potez

Milanović o omiljenoj meti Banožiću: ''Ovaj zadnji sociopatski potez nešto je što smo očekivali''

"Tako je jučer potpisao odluku o produljenju agonije ili života načelniku Glavnog stožera, kojeg sam imenovao ja na prijedlog Vlade, na još pola godine tako da se moralna ucjena, odnosno pasivno-agresivna agresija nulte kategorije nastavi i da se ljudi i dalje tresu", rekao je Milanović i poručio: "E, nećeš tako Plenkoviću, prenesi vazalu, niti si ga birao, niti ćeš ga micati".