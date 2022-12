Zoran Milanović na Pantovčaku se obratio medijima te je govorio o sramotnoj obnovi Banije nakon potresa, što je usporedio s obnovnom nakon Domovinskog rata kada su kuće "nicale kao gljive poslije kiše". Oštro se još jednom obrušio na ministra Banožića, ali i premijera Plenkovića.

Predsjednik Zoran Milanović za kraj 2022. godine obratio se medijima i javnosti.

"Dvije su teme, Banija i sustav obrane RH i ove kvaziništavne odluke Plenkovića", rekao je Milanović na početku.

"O Baniji je rečeno sve. Nakon dvije godine strpljenja, osjećam potrebu da nešto kažem. Oštećeno je 38 tisuća objekata, nakon dvije godine izgrađeno je 6 zamjenskih kuća, 80-tak ih se radi i to je stanje na kraju 2022. godine", kazao je Milanović.

"Ispada da se ovdje nije napravilo ništa. Govori se o 4700 objekata nad kojima su nadzirani radovi rekonstrukcije, to može biti i poštanski sandučić, to je ništa", rekao je predsjednik i dodao da je ovo stanje "zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, dijeli se nemilice. Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji iz fondova, mi smo na samom dnu", rekao je Milanović i rekao kako za to drži odgovornim Vladu RH i usporedio to s obnovom nakon rata u vrijeme Tuđmanove Vlade, ali i one svoje.

"Nakon rata se odmah gradilo, nicalo se kao gljive poslije kiše. Ljudi iz građevine tada su imali posla i stvarno se gradilo, u vrijeme Tuđmana. U moje vrijeme imali smo tu nesretnu Gunju i u godinu dana posao je tamo napravljen", naglasio je Milanović i rekao kako tada nije bilo novaca, "morali smo paziti kako trošimo svaku kunu", rekao je i dodao da će Baniju posjetiti nakon Nove godine te rekao da ga boli što je Republika Srpska obnovila tamo više nego Hrvatska.

Milanović je rekao kako ne vjeruje da će iduća godina biti "godina obnove". "Više ne. Budala si ako vjeruješ i dalje", rekao je. "Pitanje kada će biti godina obnove je pitanje koje morate pitati Plenkovića. Zašto to ne rade? Ja to mogu protumačiti jedino jednom elementarnom nesposobnošću, a to je naročito istaknuto na Baniji"

Božićna čestitka predsjednika Milanovića: "Hrvatski uspjesi o kojima slušamo ne mogu prekriti probleme i brige"

"Druga tema bitna je za ustavni poredak koji se otire kao najprljaviji otirač. Primjenjivanje i tumačenje Ustava radilo se godinama prije nego što se Plenković odlučio učlaniti u HDZ", rekao je Milanović. "Predsjednik je vrhovni zapovjednik i tu nema dileme. I onda je došao Banožić, koji je jučer potpisao odluku o produljenju agonije načelniku glavnog stožera na još pola godine, kojeg je imenovala Vlada i tako se nastavlja moralna ucjena. To je pasivno agresivna agresija nulte kategorije. E nećeš tako Plenkoviću, prenesi vazalu, niti si ga ti birao, niti ćeš ga ti micati".

"Plenković me nazvao dan nakon moje prisege i odmah je istrgovao mandate. Došao je prijedlog za Hranja iz Vlade u vrijeme kada je Banožić kraduckao u ministarstvu državne imovine. Tadašnji ministar je na papirić napisao da Hranj ima 58 godina i da bi sa 60 godina išao u mirovinu", objasnio je Milanović i dodao "I sad šampion ponavljača u vinkovačkoj gimnaziji uopće ne spominje odluku svog prethodnika".

"Banožićev dokument je ništavan, potpuno je zanemario činjenicu da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika, a on u toj odluci o zadržavanju u službi ne navodi odluku svog prethodnika", rekao je i dodao da Banožić uopće ne razgovara mjesecima s načelnikom glavnog stožera.

"Ovom istom metodom radi se na urušavanju čitavog obrambenog sustava", rekao je Milanović.

"Ovaj zadnji sociopatski potez je nešto što smo očekivali. Bio sam siguran da se neće usuditi dirati, ljude se konstantno drži u strahu dok se ne nađe nekog svog", dodao je. "Tog probisvjeta netko sustavno štiti".

Odnose pak na relaciji Pantovčak i Banski dvori obilježio je niz sukoba, prije svega oko stanja u oružanim snagama RH, zapošljavanjima, umirovljenjima, ovlastima, tko je za što kriv, a tko za što nadležan, a te su se teme prelile i na sukobe oko položaja Hrvata u BiH i oko podrške Ukrajini i "tko je tu za koga".



Pregled godine koja uskoro ostaje iza nas: Plenković i Milanović u jednom ipak složni