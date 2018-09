Zbog požara na Pelješću danas u 8 sati sastat će se županijski vatrogasni stožera Dubrovačko-neretvanske županije.

Iza gasitelja na Pelješcu duga je noć.

Vatrena fronta kod zaseoka Kajanovići-Glabalovo, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena i trenutno nema velikih otvorenih požara kod mjesta Orebić na Pelješcu, izvijestili su u srijedu ujutro iz Dubrovačko-neretvanske županije.



Vatrogasne snage cijelu su noć držale liniju obrane dugu tri kilometra od Postupa do Glabalova, a posao je otežavao jak vjetar. Meteorolozi za danas najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestimično s olujnim udarima koja će postepeno slabiti.



Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županija Stjepo Simović istaknuo je kako je situacija bolja, no kako vatrogasci naravno i dalje ostaju na terenu.



''Moramo dobro paziti, mjestimično ima manjeg plamena kojeg vjetar lako raplamsa. Požar je daleko od ugašenog zasada'', rekao je Simović.



Na požaru je i dalje više stotina vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i ostalih krajeva Hrvatske, kao i pripadnici Hrvatske vojske i drugih interventnih službi. Tijekom jutra očekuje se ponovni dolazak kanadera.



Ministar obrane Damir Krstičević hitno je sazvao sastanak županijskog vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije u srijedu 26. rujna u 8 ujutro u općini Orebić.

Na sastanku će među ostalim biti i članovi Stožera Civilne zaštite Općine Orebić predvođeni načelnikom Stožera Kristijanom Kapitelijem i načelnikom Općine Orebić Tomislavom Ančićem, članovi Stožera Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije predvođeni načelnikom Stožera Joškom Cebalom, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, zapovjednik Zapovjedno–operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general Krešo Tuškan, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković i drugi.

Vatrogasci proveli noć na terenu

Ministar Krstičević je izrazio žaljenje što su u požaru na Pelješcu u utorak nagorjela četiri stambena objekta, fasade i krovišta kuća u selu Stankovići, te zahvalio svim gasiteljima na ogromnom angažmanu koji su uložili danas u Orebiću i okolnim mjestima.

Tijek jučerašnjih događaja pročitajte OVDJE.

U Orebiću je u utorak navečer održan zajednički sastanak Stožera CZ Općine Orebić i Dubrovačko-neretvanske županije, stoji na službenim stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Na sastanku su prisustvovali ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić, zapovjednik Zapovjedno–operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general Krešo Tuškan i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Slavko Tucaković je reporterki Dnevnika Nove TV Pauli Klaić Saulačić u utorak navečer rekao kako je situacija na požarištu u okolici Orebića znatno bolja, a situacija je ozbiljna u općini Kula Norinska kod Metkovića, gdje je požar u kasnim večernjim satima i dalje bio aktivan.

Tucaković je pozvao na oprez što se tiče nastavka gašenja požara u srijedu ujutro, a vatrogasci su dežurali cijelu noć. "Zapovijed je da se nitko ne miče sa svojih mjesta", rekao je Tucaković.

Što se mogućeg uzroka požara tiče, Tucaković se osvrnuo na priče da su uzrok dalekovodi i da je višeno iskrenje, no naglasio je da je o tome prerano govoriti. "Policija će svojim radnjama doći do uzroka", istaknuo je.

Ministar obišao Split

Ministar obrane Krstičević je u utorak navečer obišao požarište u Splitu gdje je požar buknuo na vrhu Marjana, no pola sata nakon dojave stavljen je pod nadzor.

Izrazio je zahvalnost vatrogascima iz Splita i okolice jer je zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji požar stavljen pod kontrolu.

Podsjećamo, požar u utorak oko 7 sati izbio na samom ulazu u Orebić, u blizini naseljenog mjesta. Iako su vatrogasci uspješno obranili kuće, naknadno se opet razbuktao. Vatra je ugrozila više mjesta u okolici Orebića, a četiri kuće su djelomično izgorjele u požaru.

Selo Mokalo je obranjeno od požara, a evakuiranih 40 stanovnika je vraćeno kućama. Požar gase vatrogasci iz čak šest županija, 50 vojnika, a angažirana su tri kanadera te dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i jedan desantni brod. (V.P./Hina)