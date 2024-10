Nevjerojatna izjava ministra Primorca: "U Hrvatskoj nisam vidio prosjake ni beskućnike"

U Sabornici se u četvrtak raspravljalo o rebalansu proračuna, a spomninjali su se teški uvjeti života. Ministar financija Marko Primorac tom je prilikom rekao da on ne vidi beskućnike u Hrvatskoj. Da stvar bude još gora, upravo su u to vrijeme u dvorani kraj Sabornice na prijemu bili baš beskućnici, i to u povodu obilježavanja Svjetskog dana beskućnika koji se danas obilježava. Ministar se na kraju ipak ispričao.

"Ja, recimo u Hrvatskoj nisam vidio prosjake po cestama, nisam vidio ljude da spavaju na ulici, nisam vidio ljude koji kao beskućnici bauljaju okolo, a to je, recimo prisutno u drugim državama članicama", rekao je ministar financija Marko Primorac.



"Ja vas pozivam ministre da odete u 11 sati, neka vas zamijene, i da vidite da u Hrvatskoj, nažalost, mi bismo voljeli da nema, ali ima i prosjaka i beskućnika i ljudi koji teško žive, posebno naših umirovljenika", odgovorio mu je saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja.

_

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora

"Danas je zaista kolega Miletić organizirao ovdje dolazak grupe beskućnika, jer je danas Dan beskućnika i naravno da tim ljudima moramo posvetiti posebnu pozornost, činjenica je da ih u Hrvatskoj ima značajno manje nego u drugim zemljama, ali isto tako da takvi ljudi postoje i kod nas, država treba sa svoje strane učiniti što može da ih bude što manje", rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

