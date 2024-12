Domovi za starije su puni, mnoge škole su prazne, a prošle godine rodilo se najmanje djece u povijesti Hrvatske. Demografski spas nacije ključan je izazov za Hrvatsku i trenutačna slika nije nimalo svijetla.

U malo mjestu Mijaca kod Vrgorca, čuje se samo lavež psa – selo je zamrlo pa će i školu prenamijeniti u mrtvačnicu.

"Imamo baš veliku potrebu za mrtvačnicom kad netko umre nemamo ga gdje držati držimo ga tu na asfaltu, što je sramota. Najbolje bi bilo kad bi i dalje bila škola, ali nema djece i nema tu komu više biti", reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić Brunović rekao je Darko Roso, predsjednik Mjesnog odbora Mijaca.

Da je mladih sve manje, najbolje se vidi po padu broja učenika, po čemu prednjači Slavonija. U posljednjih 20 godina broj školaraca ondje se smanjio za 40 posto, a na razini Hrvatske za 20 posto. Rekordan je i pad jer se svake godine rađa skoro tisuću djece manje.

Stanovništvo Hrvatske je među najstarijima u Europi, mladi iz manjih mjesta bježe u veće gradove, a mnoge škole ostaju prazne.

Ministar o demografskoj obnovi

O demografskoj slici Hrvatske je s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem razgovarao ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić, koji u četvrtak predstavlja prvi paket mjera za 2025. godinu težak 685 milijuna eura.

"S cijelim nizom mjera ćemo ići prema hrvatskim građanima, u prvom redu prema obiteljima. Fokus je stavljen na ono što nam je potrebno – više djece, više očinstva i majčinstva, zaštita i sigurnost majčinstva, koje je bilo ugroženo", najavio je Šipić.

Krešić ga je upitao o kojim se konkretno mjerama radi.

"Znamo da se majkama preko HZZO-a prvih šest mjeseci isplaćivala puna plaća, a drugih šest mjeseci je bio limit od 995 eura. Mi imamo prijedlog da se do prve godine djetetova života isplaćuje puna plaća. To više neće biti 995 eura, nego će limit biti 3000 eura", odgovorio je ministar.

"Znajući da je 97 posto majki obuhvaćeno u limitu do 2500 eura znamo da smo pogodili ondje gdje je potrebno. Šaljemo poruku da nam je stalo do cijele obitelji, do rođene djece, ali i do one koja će se tek roditi", dodao je.

Ministar je otkrio još neke mjere.

"Dolazi do povećanja isplate za rođenja djeteta: to više neće biti 309, nego 618 eura. Postigli smo i dogovor s ministricom zdravstva Irenom Hrstić po pitanju trudnica i majki koje idu na bolovanje. Želimo drastično promijeniti tu naknadu. Ona je dugi niz godina bila mizerna", objasnio je.

U četvrtak će biti predstavljene i mjere za zaposlene, nezaposlene i studente.

"Čut ćete značajna povećanja. Kreću se od 20 do 130 posto na svim mjerama, a njih ima više od 10", rekao je.

Odgovorio je i na pitanje o demografski opustošenim dijelovima Hrvatske.

"Jedan od ključnih tema je priuštivo stanovanje. Ne može mlada obitelj govoriti o djeci ako nema niti krova nad glavom. Ne možemo očekivati da ćemo doći do zaustavljanja negativnih trendova ako nećemo onima koji budućnost planiraju u Republici Hrvatskoj osigurati dom i porezno ih rasteretiti te poslati poruku da je Vlada stala iza ključnog problema", istaknuo je Šipić.

Svakodnevno, nastavio je, mu stižu upiti ljudi koji se žele vratiti u Hrvatsku, a komentirao je i pitanje stranih radnika.

"Bitan dokument bit će i nacionalna strategija za integraciju ljudi koji žele tu živjeti, koji žele prihvatiti našu kulturu i jezik te živjeti po našim pravilima. Isto su činili i naši koji su išli u inozemstvu. Strane radnike treba što je moguće bolje integrirati, ali nama su bitni naši ljudi, naši povratnici, naši useljenici", pojasnio je.

"To je velik bazen ljudi, ali da bi se oni vratili je potrebno je iskorijeniti nepravdu, korupciju i potrebno je okrenuti se vjeri, vjeri da može biti bolje", dodao je.

Napomenuo je da on osuđuje svaki oblik korupcije.

"Ministri nisu izabrani da lete nebom, da paraju nebo. Tu su da budu skromni i ponizni, da budu primjer, a ne ono što mlade odvraća od politike, a kamoli da ih goni na iseljavanje", ustvrdio je.

Krešić ga je upitao i kada očekuje rezultate demografskih mjera.

"Da je čarobni štapić, ja bih bio sretniji nego naši građani. Prvi je zadatak zaustaviti negativne trendove i poslati poruku da ljudi nisu sami, da netko želi da hrvatski narod opstane, da imaju djecu i da mladi ne bježe. Ja sam pun optimizma jer da nisam ne bih trebao biti na ovom mjestu", odgovorio je Šipić.

"Ali, da će ovo biti čarobni štapić – neće. Potrebni su nam svi: gradovi, općine, županije, znanstvene institucije. Znamo da neće novac rađati djecu i pozivam sve da ne budu samo kritičari, nego da daju prijedlog pa ćemo o svemu razmisliti da nam svima bude bolje", zaključio je ministar.

Pročitajte i ovo Imaju vremena za žalbu Predali su potpise, ali neće u utrku za Pantovčak: DIP objasnio zašto su odbijene tri kandidature za predsjednika

Pročitajte i ovo Nikad lošiji odnosi Dramatično upozorenje Rusije građanima: "Odnosi su na rubu pucanja, nemojte putovati!"