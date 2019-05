Nakon što su predstavnici kineske kompanije China Shipbuilding Industry Corporation napustili Hrvatsku i dok traje vrijeme u kojemu bi trebali donijeti sudbonosnu odluku o Uljaniku i 3. maju, ministar gospodarstva Darko Horvat otkrio je kojem su modelu Kinezi najskloniji.

I dalje optimističan ministar Horvat kazao je da su Kinezi najmanje skloni modelu strateškog partnerstva zbog administrativnih prepreka. "Ne da nisu spremni, ali nisu ga do sada još nijednom prošli", kazao je.



Kaže da ih je najviše zainteresiralo rješenje koje konkurencija još ne poznaje. "To je dredger, koji je koncentrator intelektualnog vlasništva na koje u ovom trenutku polaže pravo njegov naručitelj – firma Jan De Nul. To su noviteti kakvi konkurenciji nisu poznati", objasnio je Horvat.



Tu je i, kako kaže, najkompliciranija jahta koja se završava u Puli za australskog naručitelja. "Takve tehničke mogućnosti i spremnost hrvatskih inženjera u projektiranju, a kasnije i spremnost hrvatskih brodograditelja u izgradnji, moram priznati da su ih u tehničkom smislu oduševili", dodaje Horvat u intervjuu za Media Servis.



Potom je umirio javnost i sindikate: "Nije bilo nikakvih razgovora o bilo kakvom nekretninskom biznisu niti o turističkim aspektima jedne i druge lokacije. Razgovarali smo samo i isključivo u segmentima industrijske proizvodnje. Prvenstveno im je vrlo potentna lokacija, odnosno brodogradilište u Rijeci."

Javit će se u idućih desetak dana

"Rijeku vide kao vrata za Europu, ali i većina je potencijalnih partnera nakon dubinske analize imala takvo mišljenje zbog lokaliteta i tehnološkog nivoa koji je korak iznad onoga u Puli", dodao je ministar.

Stiskom ruke na odlasku Kinezi su obećali: "U 10-ak dana kineska će se delegacija javiti, ne s konkretnim ili završnim zaključkom. Oni će transparentno dati sliku i viziju onoga što su vidjeli u Rijeci ili Puli. Dat će određene ponude, a hoće li one i na koji način za nas biti prihvatljive – to ćemo vidjeti."



Ako Kinezi odustanu, na pitanje je li Vlada digla ruke i idu li brodogradilišta u stečaj, odgovorio je: "Nitko danas, nijedna financijska institucija, ne želi financijskom injekcijom pratiti restrukturiranje. Sve je ostalo na teret Vladi i na naš proračun, a mi smo rekli da ovakva filozofija financiranja brodogradnje više nema smisla."



Kad je u pitanju jaružalo, ističe da država za njih jamstva platiti mora. Naglasio je da s naručiteljem vodi intenzivne razgovore prvenstveno oko toga da se brod završi u Puli ili otegli i završi na nekom od drugih brodogradilišta.

"I drugi ću tjedan imati ozbiljne razgovore s naručiteljem tog jaružala. Svim snagama upiremo u to da se dogovorimo s Jan de Nulom. Što god se kao fizička mogućnost pojavi ili ponudi, Vlada će na to pristati", dodao je Horvat.

Razgovarat će sa slovenskim kolegom

Početom ožujka ministar je najavio da će razgovarati sa slovenskim ministrom gospodarstva Zdravkom Počivalšekom i da se nada da bi se sa Slovenijom mogli dogovoriti do kraja godine da se ukloni formalna blokada s njihove strane kad je u pitanju ulazak Hrvatske u OCED.

Na pitanje je li došlo do tog razgovora i vjeruje li još uvijek da je do kraja godine moguće postići dogovor, Horvat je odgovorio: "Razgovaram s kolegom Počivalšekom na marginama raznih sastanaka, a i na COMPET vijeću iskoristit ću priliku kratko porazgovarati o toj temi. Ako u političkoj sferi uspijemo dogovoriti pozitivan rezultat oko granične arbitraže, tada ćemo i zadnju prepreku anulirati i nadam se da će Slovenija pozitivno reagirati."

Komentirao rezultate istraživanja prema kojem su HDZ i SPD izjednačeni

Komentirao je i rezultate istraživanja CroElecto prema kojem su HDZ i SDP izjednačeni, odnosno predviđaju za obje stranke četiri mandata u novom sazivu Europskog parlamenta.

"Najbolja anketa su izbori, nakon što 26. svibnja dobijemo preliminarne rezultate", rekao je Horvat. "Ne vjerujem da će tada HDZ i SDP biti izjednačeni. Svi ovi pokušaji raznih medijskih spekulacija, i drugih, dobra su poruka nama u HDZ-u da ne smijemo sada zaspati", dodao je.



Ministar se uputio u Rumunjsku na COMPET vijeće i potom je podsjetio na usvojenu direktivu o jednakoj kvaliteti istih proizvoda u svim članicama EU-a.

"Nadam se da ćemo kroz neraspravne i raspravne točke dnevnog reda opet napraviti nešto dobro za Hrvatsku. Podsjetit ću vas da smo tijekom prošle godine inzistirali na tzv. Omnibus direktivi i njezinu aneksu. Mislim da je 17. travnja, kada je EP usvojio tu direktivu, prvi veliki uspjeh onoga što nas čeka iduće godine. To je pokazatelj na koji se način trebamo pripremati za predsjedanje EU-om", zaključio je ministar gospodarstva Darko Horvat.